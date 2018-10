Juve | nuovo board senza Marotta ma non ci sarà un nuovo ad

Juventus - Agnelli : "Il nuovo ad verrà nominato il 25 ottobre. Paratici via? Lo escludo" : Il presidente bianconero è intervenuto a margine dell'assemblea in Lega Calcio per parlare del futuro societario dopo l'addio di Marotta

CdA Juve - nessun nome nuovo. Alle 11.30 parla Andrea Agnelli : nessun nuovo ingresso nel CdA nella Juventus , ma al momento solo due uscite. In vista della prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti, in programma il 25 ottobre , Exor , società della famiglia ...

Nel nuovo Cda della Juventus nessun nome nuovo - manca solo Giuseppe Marotta : Non ci sono nomi nuovi nella lista dei candidati al consiglio d'amministrazione della Juventus depositata questa mattina da Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli proprietaria del club. Assente Giuseppe Marotta, come annunciato dal dirigente, con Andrea Agnelli, ci sono Pavel Nedved, attuale vicepresidente, e gli indipendenti Paolo Garimberti, Daniela Marilungo, Assia Grazioli-Venier e Caitlin Hughes. Completano la lista Enrico Vellano, ...

Juventus - nuovo Cda : nessuna novità tra i candidati del “dopo Marotta” [NOMI e DETTAGLI] : Il consiglio di amministrazione della Juventus si rinnoverà ma solo in minima parte dato che i rappresentati sono nomi noti in casa bianconera Exor ha depositato la lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Juventus. Come previsto dell’elenco non fa parte Beppe Marotta mentre con Andrea Agnelli ci sono l’attuale vice presidente Pavel Nedved e gli indipendenti Paolo Garimberti, Daniela Marilungo, ...

Juve - piano di crescita globale con vista sul 2024 : arriva un nuovo manager? : La Juve ha un nuovo piano di crescita con vista 2024. I bianconeri puntano a diventare uno dei primi 4-5 club al mondo

Marotta : "Divorzio voluto dalla Juve". Si profila una scelta interna per il nuovo ad bianconero : Il mondo juventino è al centro di una scelta di rinnovamento che coinvolge anche l'altro ad, Aldo Mazzia, mentre il toto-nomi si scatena. Tra la suggestione Zidane, smentita con forza quest'estate ...

Juventus - Wanbo Sports nuovo regional partner del club in Asia : nuovo regional partner per la Juventus: la società bianconera ha annunciato oggi l'accordo con Wanbo Sports. L'articolo Juventus, Wanbo Sports nuovo regional partner del club in Asia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Allegri cambia volto alla Juventus : nuovo modulo e novità di formazione : Juventus, Massimiliano Allegri pronto a cambiare modulo contro il Bologna, ci sarà sempre al centro dell’attacco Cristiano Ronaldo La Juventus di Massimiliano Allegri si appresta a tornare in campo questa sera contro il Bologna, dopo la vittoria un po’ sofferta col Frosinone. Il tecnico bianconero, contro il Bologna proseguirà nel suo turnover ragionato, cambiando stavolta anche il modulo da schierare in campo. La Juventus ...

Juventus - Ronaldo si ripete : niente Fifa The Best. Mbappè nuovo Pallone d’Oro? : Ronaldo SI ripete- Cristiano Ronaldo non parteciperà al Fifa The Best. L’attaccante portoghese non prenderà parte alla manifestazione dopo che lo stesso diretto interessato avrebbe appreso la notizia di non aver vinto il trofeo. Altro successo per Modric: il centrocampista sarà preferito al portoghese e a Mbappè. Presa di posizione totale da parte di Cristiano […] L'articolo Juventus, Ronaldo si ripete: niente Fifa The Best. Mbappè ...

Juventus - Bonucci sarà di nuovo papà : 'E poi arrivi tu...' : Oggi, la decisione di divulgare al mondo social la notizia più bella di tutte. Visualizza questo post su Instagram E poi arrivi Tu. Amalgama perfetta tra tempesta e quiete. Scissione precisa tra ...

Cristiano Ronaldo - un nuovo esordio con la Juve. Le sue prime volte in Champions : I numeri, certo. I record. Ma poi c'è qualcos'altro che rende speciale Cristiano Ronaldo e chi può giocare al suo fianco. Allegri ha sintetizzato bene il concetto, parlando di autostima. Autostima che ...

Il calciomercato oggi – Il nuovo colpaccio della Juventus - scatenato Agnelli : Il calciomercato oggi – La Juventus è reduce dal successo in Serie A contro il Sassuolo, la squadra di Massimiliano Allegri guida la classifica del massimo torneo italiano ed adesso si prepara per scendere in campo in Champions League. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni di calciomercato da parte di Agnelli in un’intervista concessa al ‘Financial Times’: “dobbiamo essere in grado di comprare il prossimo Cristiano Ronaldo, ...

Juventus - Agnelli annuncia : “Prenderemo il nuovo CR7” : Juventus, Agnelli- Andrea Agnelli annuncia un nuovo colpo di mercato bianconero e lo fa direttamente dalla conferenza stampa del “Financial Times”. Un nuovo colpo che starebbe già scatenato le voci di mercato e nuovi potenziali retroscena. “Prenderemo il nuovo CR7, ma avrà meno di 25 anni”. Spunta Mbappè? Come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, la Juve […] L'articolo Juventus, Agnelli ...

Agnelli fa sognare la Juventus : “prenderemo il nuovo Cristiano Ronaldo - stavolta non a 33 anni” : Andrea Agnelli fa sognare i tifosi della Juventus, il club bianconero ha in mente l’acquisto del nuovo CR7: le parole del presidente Andrea Agnelli non intende fermarsi. La sua Juventus è in continua crescita e l’approdo di Cristiano Ronaldo in bianconero accresce ulteriormente il blasone del club. La Juventus però non si culla sugli allori e sta programmando un florido futuro, come rivelato dallo stesso Andrea Agnelli al ...