Juve-Napoli | Curva a rischio squalifica per i ' buu' razzisti a Koulibaly

Juventus-Napoli - le pagelle bianconere : Mandzukic sublime - Dybala opaco : SZCZESNY - voto: 6,5 Tagliato fuori dal gol di Mertens, si riscatta nella ripresa negando il gol a Callejon. CANCELO - voto: 6,5 La Juve inizia a schiacciare il Napoli quando lui avanza in attacco. ...

Seggiolino scagliato contro i tifosi della Juve : arrestato ultrà del Napoli : Ha sradicato un Seggiolino dagli spalti dell'Allianz Stadiun e l'ha lanciato contro i tifosi bianconeri del settore Est. Un ultrà napoletano, non residente in Campania, è stato...

Juve-Napoli in streaming e in televisione in diretta su SkyCalcio : Prosegue l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A e questo fine settimana avremo modo di vedere un bel po' di match di cartello. Il primo fra tutti è quello tra Juventus e Napoli in programma oggi, sabato 29 settembre alle ore 18.00. La sfida delle sfide tra la prima e la seconda classificata in uno dei match che è un 'cult' del nostro campionato, attesissima dai tifosi delle due squadre e non solo. Il match potra' essere visto in ...

Seggiolino contro i tifosi della Juventus : arrestato un ultrà del Napoli : TORINO - Ha sradicato un Seggiolino dagli spalti dell' Allianz StadiuM e l'ha lanciato contro i tifosi bianconeri del settore Est. Un ultrà napoletano, non residente in Campania , è stato arrestato ...

Juventus-Napoli - cori vergognosi e Ancelotti replica : Ancelotti , che è uomo e tecnico di mondo, ha risposto dopo la partita ricordando a quei tifosi come andò a finire la finale di Champions del 2003, quando il suo Milan superò ai rigori proprio i ...

Gazzetta - la moviola di Juve-Napoli : episodi controversi - Banti non convince : Non è stata certamente una partita facile quella tra Juventus e Napoli da gestire per l'arbitro Banti. La Gazzetta dello Sport la definisce come ' ricca di episodi controversi, ma non tutte le decisioni convincono '. Ecco l'analisi di moviola della Rosea : ' La prima al 23': Chiellini merita il giallo per un mani ...

Juve-Napoli - arrestato ultrà campano : ANSA, - TORINO, 30 SET - Ha sradicato un seggiolino dagli spalti dell'Allianz Stadiun e l'ha lanciato contro i tifosi bianconeri del settore Est. Un ultrà napoletano, non residente in Campania, è ...

MAROTTA LASCIA LA JuveNTUS : "NON SARÒ PIÙ AD"/ Ultime notizie - pazza idea Napoli : MAROTTA LASCIA la JUVENTUS: “Non SARÒ più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco”. L'annuncio clamoroso del dirigente bianconero dopo la vittoria sul Napoli. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:15:00 GMT)

Marotta e l’addio alla Juve - Cr7 decisivo. Il Napoli si fa avanti Al suo posto : Nedved o Zidane : Tra le ragioni della rottura si parla di un disaccordo dell’ad bianconero sulla necessità di comprare Ronaldo. E mentre Paratici resta confermato come direttore operativo la società pensa ad un grande campione come figura di rappresentanza

Diretta Juventus-Napoli in streaming online : non sarà trasmessa su Dazn ma su SkyGo : La Serie A entra nel vivo e oggi sono in programma le partite valide per la settima giornata di questo nuovo campionato. Tra gli incontri più attesi vi è sicuramente quello tra Juventus e Napoli, sulle quali si accenderanno i riflettori gia' questo sabato pomeriggio. Il big match, infatti, è in programma oggi alle ore 18 e potra' essere to sia in Diretta itelevisiva che in streaming online da tablet oppure da cellulare su SkyGo. ...

Juventus-Napoli visibile questo pomeriggio in tv e streaming - match su SkySport : Questa sera, alle ore 18:00, sul prato dell'Allianz Stadium, si disputera' il big match di campionato Juventus-Napoli [VIDEO]. I bianconeri arrivano all'impegno contro i partenopei a punteggio piano, avendo ottenuto 18 punti nelle prime sei giornate di campionato. Il Napoli, invece, è secondo in classifica a 3 lunghezze dai campioni d'Italia. La Juve sulla carta appare favorita, ma il Napoli fara' di tutto per portare a casa un buon risultato in ...

Juventus - Marotta verso il Napoli? : Con le sue dichiarazioni a Sky Sport, Marotta ha smentito una sua possibile candidatura a presidente della FIGC , e a qualunque altro ruolo in Lega, . È quindi probabile che continui con il suo ruolo ...

Calendario Champions League 2019 | Prossimo turno Juventus - Napoli - Roma e Inter | Orari e programmazione tv : Ottobre è ormai alle porte: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà martedì 2 e mercoledì 3, quando andranno in scena le partite della seconda giornata. Martedì ad aprire le danze sarà la Juventus alle 18.55, impegnata in casa contro lo Young Boys, mentre alle ore 21.00 la Roma ospiterà il Plzen. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in casa contro il Liverpool, ed all’Inter, che farà visita ...

Avellino : Dario - 16 anni - in rianimazione si sveglia e chiede di vedere Juventus - Napoli : Bellissima e commovente storia quella che arriva dalla provincia di Avellino, dove un ragazzo di 16 anni poche ore fa si è svegliato in un letto di una clinica a Mercogliano. Il ragazzo da qualche giorno era ricoverato in terapia intensiva. Al suo risveglio, dopo giorni in cui il giovane non era cosciente, ha colto tutti di sorpresa: il 16enne ha infatti richiesto di poter vedere la partita di calcio Juventus - Napoli [VIDEO], che si gioca ...