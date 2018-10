Juve | Marotta già pronto a dire sì a un top club italiano

Juve - Marotta ha fatto un'ultima richiesta ad Agnelli : Secondo Sky Sport , Beppe Marotta prima di dire addio alla Juventus ha chiesto personalmente ad Agnelli di poter annunciare lui in prima persona la separazione viste le voci che iniziavano ad emergere. Gli è ...

Marotta dice addio alla Juventus - l’ex a.d. bianconero tra presente e futuro : “ecco tutta la verità” : Marotta-Juventus: l’ex a.d. bianconero tra addii e nuovi progetti Un divorzio a sorpresa, inaspettato, quello tra Marotta e la Juventus: ieri, il club bianconero ha comunicato che le strade con l’ormai ex si separano. Non sono chiarissimi i motivi di questa decisione, anche se sembra che alla base ci siano i continui litigi tra Marotta e la società. L’ex a.d. bianconero ha comunque voluto fare chiarezza: “è una ...

Marotta : "La Juve ha deciso così. No Figc - magari un altro club" : Credo anche di aver accompagnato il presidente Agnelli nella crescita, oggi lui è un protagonista dello sport nazionale ed internazionale". Tra i ricordi più belli di questi anni in bianconero, ...

Maurizio Arrivabene - team principal di Ferrari - tra i possibili sostituti di Marotta alla Juve : fra i possibili eredi di Giuseppe Marotta nel ruolo di amministratore delegato della Juventus ci sarebbe anche Maurizio Arrivabene . L'attuale team principal della Ferrari , già in passato nel CdA ...

Marotta : "Divorzio voluto dalla Juve". Si profila una scelta interna per il nuovo ad bianconero : Il mondo juventino è al centro di una scelta di rinnovamento che coinvolge anche l'altro ad, Aldo Mazzia, mentre il toto-nomi si scatena. Tra la suggestione Zidane, smentita con forza quest'estate ...

Juventus choc - lascia Beppe Marotta. Non va tutto liscio : le voci su Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo : ... la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. Rimarrò nella Juve come direttore generale dell' area sport. Per ...

Juventus - la rivoluzione ha inizio. Via Marotta - ipotesi Zidane : Fulmine a ciel sereno in casa bianconera, con l'addio di Marotta che lascia un buco a livello dirigenziale. In quest'ottica il nome più caldo è quello di Zinedine Zidane

Juventus - Zidane o Nedved per il dopo Marotta : Emergono già indiscrezioni sui possibili sostituti di Beppe Marotta alla Juventus, i nomi più gettonati sono quelli di Zinedine Zidane e Pavel Nedved.Programmare dopo la notizia sorprendente dell'addio di Beppe Marotta, necessità per la Juventus che vola sul campo e che giocoforza sarà costretta ad un rinnovamento delle figure dirigenziali. Scontata la permanenza di Fabio Paratici, braccio operativo dell'ormai ex amministratore delegato ...