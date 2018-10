Juve | Allegri | Marotta? Mi dispiace CR7 fuori | sì | così riposa

Juventus-Young Boys - Allegri svela le mosse di formazione : Mandzukic - Dybala e qualche dubbio : Juventus-Young Boys – Dopo il successo nella gara di campionato contro il Napoli, la Juventus si prepara per la gara contro lo Young Boys, partita molto importanti per la Champions League. Importanti indicazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Domani sera dobbiamo vincere altrimenti vanifichiamo quello che abbiamo fatto in Spagna. Va giocata con rispetto e determinazione perché in Europa c’è maggiore ...

Juventus - Allegri : 'Curioso di vedere la squadra giocare senza Cristiano Ronaldo' : ' Quando si rompe un rapporto umano e professionale è normale ci sia grande dispiacere, personalmente gli devo moltissimo ' . Questo il saluto di Allegri a Beppe Marotta, ormai il passato di una ...

Juventus - Allegri : 'Curioso di vedere la squadra giocare senza Cristiano Ronaldo' : TORINO - ' Quando si rompe un rapporto umano e professionale è normale ci sia grande dispiacere, personalmente gli devo moltissimo ' . Questo il saluto di Allegri a Beppe Marotta, ormai il passato di ...

Juventus - Allegri 'Curioso di vedere la mia squadra senza Ronaldo' : TORINO - 'Sono curioso di vedere la Juve senza Ronaldo , ma in ogni caso domani sarà fondamentale vincere altrimenti vanifichiamo tutto quello che i ragazzi hanno fatto in Spagna. È un match che va ...

Allegri - curioso vedere Juve senza CR7 : ANSA, - TORINO, 1 OTT - "Sì, sono curioso di vedere la Juventus giocare senza Ronaldo, in 11. Perché a Valencia ci è capitato, ma in 10 perché dopo un quarto d'ora o poco di più ce l'hanno sbattuto ...

Juventus-Young Boys - la conferenza di Allegri LIVE : 'Vincere per non vanificare il successo di Valencia' : LIVE 19:21 1 ott DOMANDA PER Allegri: Emre Can riposa? Ho un dubbio, a metà campo qualche dubbio ce l'ho perché devo decidere se giocare con due o tre mediani. Davanti però son sempre due, Dybala e ...

Rivoluzione Juventus - Allegri ‘segue’ Marotta : cambio anche in panchina - ecco tutti i nomi per il sostituto [FOTO e DETTAGLI] : 1/7 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Juve - Bentancur : 'Ecco cosa mi chiede Allegri' : Non ci sara' Cristiano, sappiamo quanto sia importante per noi, ma questo e' uno sport di squadra, si gioca in undici e chi sara' in campo dara' il massimo'. L'uruguaiano conclude: 'Sono soddisfatto. ...

Valentina Allegri felice : amore vero tra il cantante e la figlia del tecnico della Juve [GALLERY] : 1/33 Instagram ...

Juve - Allegri : "Ronaldo straordinario. é la sua miglior gara stagionale" : Il tecnico bianconero però, una pecca la trova: "Col Napoli in 10'abbiamo smesso di giocare e mi sono arrabbiato molto - rivela ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo rischiato sul tiro di Callejon e ...

Juventus-Napoli - Allegri : "Più importante per loro. Dybala? Faccio sempre scelte dolorose" : Il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con il Napoli, in programma domani alle ore 18

Juventus - Allegri : "CR7 va cercato meglio"/ Ultime notizie - sfida al Napoli : "non sarà squilibrata" : Juventus, Allegri: "CR7 va cercato meglio". Ultime notizie, vigilia della sfida con il Napoli: "non sarà squilibrata, conta più per loro che per noi".(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Juventus-Napoli - è sempre scontro al vertice : Ancelotti prova a fare lo sgambetto ad Allegri : Passano le stagioni, cambiano gli allenatori (nel caso dei partenopei), ma Juventus-Napoli è sempre uno scontro al vertice. Domani, all’Allianz Stadium, gli azzurri hanno l’occasione di pareggiare lo svantaggio accumulato fin qui in campionato: una vittoria, infatti, annullerebbe l’attuale distacco in classifica esistente tra le due squadre. Ancelotti, che in conferenza ha dichiarato di non voler firmare per il ...

Probabili formazioni/ Juventus Napoli : orario - diretta tv e notizie live. Allegri punta su Pjanic : Probabili formazioni Juventus Napoli: diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli schieramenti attesi domani all'Allianz Stadium per la 7^ giornata della Serie A. (Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 13:54:00 GMT)