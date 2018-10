Juncker - in Italia non vorrei crisi greca : ANSA, - ROMA, 1 OTT - "Non vorrei che dopo aver superato la crisi greca, ricadessimo nella stessa crisi con l'Italia. Una sola crisi del genere è sufficiente". Lo ha detto il presidente della ...

Def - Juncker boccia l’Italia : «Se non siamo rigidi - euro a rischio». Tria : «Non sarà la fine della moneta unica» : «Il deficit italiano al 2,4% è una deviazione significativa dai parametri Ue». Lo ha detto all’eurogruppo il commissario Ue Pierre Moscovici precisando che per quanto riguarda il deficit/pil nominale non viene superata la soglia del 3%, ma per il deficit strutturale le regole Ue indicano la necessità di una riduzione. Tria non partecipa all’Ecofin di domani...

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro non va all'Ecofin e torna a Roma : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il...

Juncker : rigidi con Italia - o fine euro : 21.00 "Se l'Italia vuole un trattamento particolare supplementare, questo vorrebbe dire la fine dell'euro. Bisogna essere molto rigidi. L'Italia si allontana dagli obiettivi di bilancio che abbiamo approvato insieme a livello europeo.Non vorrei una crisi come la Grecia". Così il presidente della Commissione Ue Juncker, parlando a Friburgo (Germania) in occasione del dialogo coi cittadini della Commissione Ue.Poi, sui migranti: "Quando i ...

Tutti in Italia. A Salisburgo Conte si piega alla proposta Merkel-Juncker : chi non accoglie i migranti - paga : Chi non accoglie i migranti, paga. Un principio che i partner europei hanno sempre cercato di infilare nelle discussioni con l'Italia. Finora non era passato, ieri sera invece a Salisburgo il premier Giuseppe Conte lo ha accettato. L'approccio italiano cambia e non è roba da poco: offre una via d'uscita ai tanti che non ne vogliono sapere di accogliere i migranti, non si vogliono caricare addosso i 'casi Diciotti' scatenati da Matteo ...

Jean-Claude Juncker insulta Matteo Salvini : 'Non aiuta l'Italia. E se da voi i ponti crollano...' : Contro Matteo Salvini , ora, anche mister Europa, il 'vizioso' Jean-Claude Juncker . In un colloquio con alcune testate europee, tra cui La Stampa , ha affermato: 'Ogni tanto rimango allibito dai ...

Juncker “UE PARLI CON UNA VOCE SOLA”/ Ultime notizie - migranti : il messaggio ‘indiretto’ all’Italia : Ue, JUNCKER: “No al nazionalismo che odia gli altri"/ Ultime notizie, il presidente della Commissione all'Europarlamento: "Progetto di pace, Europa tollerante"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:50:00 GMT)

Juncker PROPORRÀ UNA POLIZIA DI FRONTIERA EUROPEA/ Ultime notizie - tutta colpa dell’Italia… : Migranti: JUNCKER vara POLIZIA di FRONTIERA EUROPEA. Ultime notizie, l’annuncio avverrà il prossimo il 12 settembre a Strasburgo, in occasione del discorso sullo stato dell'UE(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:11:00 GMT)

Juncker : "L'Italia ci ha rassicurato" : Bruxelles, 6 set., AdnKronos, - La Commissione europea è "rassicurata" dalle ultime dichiarazioni dei vicepresidenti del Consiglio italiani Matteo Salvini e Luigi Di Maio in materia di conti pubblici, ...