Juncker | si sia rigidi con l' Italia | altrimenti è la fine dell' euro

Def - Juncker boccia l’Italia : «Se non siamo rigidi - euro a rischio». Tria : «Non sarà la fine della moneta unica» : «Il deficit italiano al 2,4% è una deviazione significativa dai parametri Ue». Lo ha detto all’eurogruppo il commissario Ue Pierre Moscovici precisando che per quanto riguarda il deficit/pil nominale non viene superata la soglia del 3%, ma per il deficit strutturale le regole Ue indicano la necessità di una riduzione. Tria non partecipa all’Ecofin di domani...

Juncker - “EUROPA TOLLERANTE - NO NAZIONALISMO MALSANO”/ Stato dell’Unione : “Euro sia valuta globale” : Ue, JUNCKER: “No al NAZIONALISMO che odia gli altri". Ultime notizie, il presidente della Commissione all'Europarlamento: "Progetto di pace, Europa TOLLERANTE"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 14:28:00 GMT)

Juncker : "Uniti siamo più forti ma l'Europa resti tollerante - non sarà mai una fortezza" : Il presidente della Commissione Ue apre la Plenaria in attesa del voto sul copyright e sulle sanzioni al premier ungherese accusato di ledere lo stato dei diritti e di aver messo in pericolo la democrazia

Juncker : “No ai nazionalismi che distruggono l’Ue. Usiamo l’euro al posto dei dollaro” : Un po’ affaticato, con argomenti che non riescono a scaldare la platea dell’europarlamento e proposte decisamente poco ambiziose. Jean-Claude Juncker ha pronunciato questa mattina il suo ultimo discorso sullo Stato dell’Unione. Ed è sembrato un intervento del passato, troppo vecchio per un’Europa che si trova in una fase critica alla vigilia di una...

Juncker : «Ue sia tollerante - no al nazionalismo distruttivo. 10 mila poliziotti di frontiera» Il discorso : la diretta tv : Il presidente dell’Unione europea: «È suonata l’ora della sovranità europea». «L’Ue resti tollerante, non è una fortezza». E svela la strategia dell’Unione per l’Africa: «Un mercato di libero scambio con l’Africa. Dieci milioni di posti di lavoro in cinque anni»