Juncker | ' Rigidi con Italia o fine euro Non vorrei una crisi come in Grecia' Tria | pochi

Tria rassicura l'Ue ma a Juncker non basta : "Rigidi con l'Italia o sarà la fine dell'euro" | Conte da Mattarella : "Incontro proficuo" : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

Tria torna a Roma - l’allarme di Juncker : «Rigidi o euro a rischio». Salvini replica : «Basta insulti» : Il ministro dell'Economia rientrato in serata a Roma e non parteciperà all'Ecofin. Le critiche di Moscovici e Dombrobskis: «A prima vista non rispetta le regole», «Italia sceglie più spesa, ma pagano gli italiani»

Juncker - rigidi con Italia o è fine euro : ANSA, - ROMA, 1 OTT - "Se l'Italia vuole un trattamento particolare supplementare, questo vorrebbe dire la fine dell'euro. Bisogna essere molto rigidi". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue ...

Legge bilancio - Juncker : rigidi con Italia. Tria : manovra di crescita | : Il ministro dell'Economia torna in Italia per la chiusura della nota di aggiornamento al Def e replica al presidente della Commissione Ue: "Se non riusciamo a crescere, cambieremo manovra". Borsa in calo. Il leader ...

Juncker : si sia rigidi con l'Italia - altrimenti è la fine dell'euro : "Se l'Italia vuole un trattamento particolare supplementare, questo vorrebbe dire la fine dell'euro. Bisogna essere molto rigidi". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Jean-Claud Juncker, ...

Tria rassicura l'Ue sulla Manovra - ma a Juncker non basta : 'Rigidi con Roma' - Conte da Mattarella : 'Incontro proficuo' : Tria: "Se non vinciamo la scommessa sulla crescita, cambieremo la Manovra" - Il 2,4% "è un numero che non corrisponde esattamente ad alcune regole europee, ma fa parte della normale dinamica europea: ...

Tria rassicura l'Ue ma a Juncker non basta | "Rigidi con l'Italia o sarà la fine dell'euro" | Conte da Mattarella : "Incontro proficuo" : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

Juncker : rigidi con l'Italia o fine euro. Nuovo scontro Moscovici-Di Maio. Tria non va all'Ecofin e torna a Roma : 'Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra', aveva detto in precedenza il ministro dell'Economia, invitando i partner europei a stare 'tranquilli' e ...

Def - Juncker boccia l’Italia : «Se non siamo rigidi - euro a rischio». Tria : «Non sarà la fine della moneta unica» : «Il deficit italiano al 2,4% è una deviazione significativa dai parametri Ue». Lo ha detto all’eurogruppo il commissario Ue Pierre Moscovici precisando che per quanto riguarda il deficit/pil nominale non viene superata la soglia del 3%, ma per il deficit strutturale le regole Ue indicano la necessità di una riduzione. Tria non partecipa all’Ecofin di domani...

Tria rassicura l'Ue ma a Juncker non basta | "Rigidi con l'Italia o sarà la fine dell'euro" | Conte da Mattarella : "Incontro proficuo" : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro non va all'Ecofin e torna a Roma : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il...

Juncker : rigidi con l'Italia o fine euro Nuovo scontro Moscovici-Di Maio Tria non va all'Ecofin e torna a Roma : Il Financial Times, il primo giornale letto dagli investitori in tutto il mondo, l'ha messa così', scrive Matteo Renzi nella enews. 'Il giorno dopo, infatti, è crollata la borsa, è schizzato lo ...

Juncker : rigidi con Italia - o fine euro : 21.00 "Se l'Italia vuole un trattamento particolare supplementare, questo vorrebbe dire la fine dell'euro. Bisogna essere molto rigidi. L'Italia si allontana dagli obiettivi di bilancio che abbiamo approvato insieme a livello europeo.Non vorrei una crisi come la Grecia". Così il presidente della Commissione Ue Juncker, parlando a Friburgo (Germania) in occasione del dialogo coi cittadini della Commissione Ue.Poi, sui migranti: "Quando i ...