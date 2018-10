Juan Carlos Ferrero | ' I giovani ora sono molto distratti e confusi'

28 SETTIMANE DOPO - RAI 4/ Streaming video del film di Juan Carlos Fresnadillo (oggi - 17 settembre 2018) : 28 SETTIMANE DOPO , il film thriller in onda su Rai 4 oggi, lunedì 17 settembre 2018. Nel cast: Robert Carlyle, Jeremy Renner, alla regia Juan Carlos Fresnadillo . Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 19:32:00 GMT)

Juan Carlos Navarro lascia il basket : la sua “Bomba” resterà nella storia del gioco : Juan Carlos Navarro e la sua “Bomba” lasciano definitivamente il basket giocato, il cestista prenderà un posto dirigenziale al Barcellona Juan Carlos Navarro lascia il basket dopo oltre 20 anni di spettacolo puro sui parquet di tutto il mondo. Bandiera del Barcellona e della Spagna, ha giocato anche nella NBA in quel di Memphis, portando in dote il suo marchio di fabbrica: la “Bomba”. Un tiro letteralmente ...