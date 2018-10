J-Ax La rottura con Fedez | il ritorno degli Articolo 31 Che fuori tempo che fa

Juventus - l’addio di Marotta arriva come un fulmine a ciel sereno : i motivi della clamorosa rottura con Agnelli : L’amministratore delegato della Juventus è stato messo alla porta dal presidente bianconero, tanti i motivi alla base di questa clamorosa separazione Un fulmine a ciel sereno, una rottura insanabile che scuote la dirigenza della Juventus. Beppe Marotta tra poco meno di un mese non sarà più l’amministratore delegato del club bianconero, ricoprirà un incarico diverso per volontà del presidente Agnelli, che ha cominciato dal suo ...

Calciomercato : Pogba alla Juve - dopo la rottura con Mourinho? : dopo la clamorosa eliminazione dello United dalla coppa di lega inglese per mano del Derby County, squadra della serie B inglese, Paul Pogba potrebbe lasciare Manchester, secondo i tabloid britannici. La sconfitta patita martedì dai Red Devils ai calci di rigore all’Old Trafford, dopo il 2-2 del tempo regolamentare, per mano della squadra allenata da Frank Lampard, ex-nazionale inglese e uno degli uomini punta del Chelsea di José Mourinho ...

BELEN RODRIGUEZ È INNAMORATA? / Dopo la rottura con Andrea Iannone - spunta un altro uomo al suo fianco : Dopo la rottura con Andrea Iannone c'è un altro uomo nella vita di BELEN RODRIGUEZ? La showgirl è stata paparazzata di recente insieme a dei misteriosi amici...(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:13:00 GMT)

Sam Smith : «Sto metabolizzando la rottura con Brandon Flynn» : Sam Smith, fine storia d'amore con Brandon FlynnSam Smith, fine storia d'amore con Brandon FlynnSam Smith, fine storia d'amore con Brandon FlynnSam Smith, fine storia d'amore con Brandon FlynnSam Smith, fine storia d'amore con Brandon FlynnSam Smith, fine storia d'amore con Brandon FlynnSam Smith, fine storia d'amore con Brandon FlynnSam Smith, fine storia d'amore con Brandon FlynnSam Smith, fine storia d'amore con Brandon FlynnSam Smith, fine ...

Juventus - “TuttoSport” : Pogba vuole tornare - rottura con Mourinho : Pogba vuole tornare- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Paul Pogba avrebbe espresso il suo desiderio di far ritorno in bianconero. Un ritorno complicato a causa dell’eccessiva valutazione del cartellino del francese, e anche a causa dell’elevato ingaggio dello stesso centrocampista. La Juve resta alla finestra e valuta il da farsi. La sensazione, come […] L'articolo Juventus, ...

Belen Rodriguez / Il periodo difficile dopo la rottura con Andrea Iannone : continua il silenzio su Instagram : Belen Rodriguez ha compiuto da poco 34 anni ed ha festeggiato senza Andrea Iannone. Il gossip sulla loro rottura continua: la showgirl e il pilota silenziano...(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 10:32:00 GMT)

Roma - Raggi dopo il vertice con Conte : “Da governo via libera a poteri speciali”. E non risponde sulla rottura con Anci : “Se c’è stato l’ok del presidente del Consiglio Conte ai poteri speciali per Roma? Assolutamente sì”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine del vertice con il premier a Palazzo Chigi. “L’incontro è andato molto bene, abbiamo chiesto poteri speciali per Roma, il fatto che debba sostanzialmente avere uno status come le altre Capitali. Abbiamo anche parlato della possibilità che questo percorso venga ...

Dal fallaccio a Balotelli alla rottura con Cassano - tutti i retroscena di Totti : “ecco perché litigai con Antonio” : Nel corso di una lunga intervista, Francesco Totti ha svelato alcuni retroscena della sua carriera, soffermandosi sulla rottura con Cassano Una carriera per la Roma, dedicata al suo unico e grande amore: quei colori giallorossi che ancora oggi descrivono la sua vita. Prima da calciatore e poi da dirigente, Francesco Totti continua a respirare l’aria di Trigoria e dell’Olimpico, stando a stretto contatto con la squadra e con ...

Fabrizio Corona : ecco di chi sono gli sms che hanno contribuito alla rottura con Zoe Cristofoli : Qualche giorno fa Zoe Cristofoli ha annunciato in diretta a Mattino 5 la fine della sua storia con Fabrizio Corona. L'articolo Fabrizio Corona: ecco di chi sono gli sms che hanno contribuito alla rottura con Zoe Cristofoli proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chiara Ferragni dice addio a Riccardo Pozzoli : la rottura professionale con l’ex fidanzato : E’ il 2009 quando Chiara Ferragni e il fidanzato Riccardo Pozzoli fondano “The Blonde Salade”, il blog di moda che in pochi anni diventa un successo internazionale. L’amore tra i due finisce nel 2013 ma non la collaborazione professionale che prosegue negli anni. Novità delle ultime ore però in casa Ferragni annunciano anche, dopo il matrimonio con Fedez, la rottura professionale con Pozzoli. Il manager sarebbe uscito sia ...

TERESA CILIA E SALVATORE DI CARLO SI SONO LASCIATI/ La conferma su Instagram : tutti gli indizi della rottura : TERESA CILIA e SALVATORE Di CARLO si SONO LASCIATI? Il loro matrimonio è a rischio? I due spariscono dai social e lei dichiara: "Voglio pensare a me stessa"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 11:42:00 GMT)

Taylor Mega-Briatore - è già finita! L’esplosiva modella confessa : “la Gregoraci ha influito sulla rottura” [GALLERY] : È finita tra Taylor Mega e Briatore, a confessarlo la bellissima modella: tra i motivi della rottura con Flavio anche Elisabetta Gregoraci Taylor Mega, dopo aver conosciuto Flavio Briatore quest’estate in Sardegna ed averci avuto un flirt, ha parlato della rottura con l’imprenditore italiano. La modella (VEDI TUTTE LE SUE FOTO QUI) ha raccontato della fine della relazione con l’ex manager di F1 alla rivista ...

Mattino Cinque - Zoe Cristofoli conferma la rottura con Fabrizio Corona : 'È troppo concentrato su di sé' : La storia d'amore tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli è giunta ufficialmente al capolinea. A riverlarlo è proprio la ragazza con una chiamata a Mattino Cinque in cui rivela tutti i dettagli che hanno ...

Le rivelazioni di Fedez a L’intervista - dalla rottura con Rovazzi e J-Ax all’imborghesimento musicale mai voluto (video) : Fedez a L'intervista apre la nuova stagione del talk to one di Maurizio Costanza con un incontro in esclusiva nel quale si è soffermato su alcuni aspetti della sua carriera ma ha anche parlato del rapporto con Chiara Ferragni, che ha sposato a Noto con rito civile il 1° settembre scorso alla presenza di parenti e amici. Prevedibile la domanda su Fabio Rovazzi e J-Ax, con i quali ha chiuso i rapporti dopo gli anni di collaborazione che hanno ...