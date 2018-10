‘Italia | come stai?’ | perché non vinciamo più negli sport di squadra? Le cause di un

‘Italia - come stai?’ : equitazione bocciata nell’evento che contava davvero; judo - rischio zero medaglie a Tokyo 2020 : Settimana negativa per l’Italia negli sport olimpici. I Mondiali di judo ed equitazione hanno riservato delusioni in serie per gli azzurri, molti dei quali attesissimi alla vigilia. I World Equestrian Games di Tryon rappresentavano un vero e proprio esame di maturità per il Bel Paese, nonché il primo appuntamento qualificante per Tokyo 2020. Dopo decenni di anonimato, siamo tornati nelle posizioni di vertice del salto ostacoli, con due ...

‘Italia - come stai?’ : canottaggio - che squadra verso Tokyo! Conferma dalla ritmica - campanello d’allarme tiro a volo : Si è conclusa ieri una settimana molto intensa per l’Italia, con i Mondiali di diverse discipline che hanno fornito riscontri altalenanti in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le notizie migliori sono giunte indubbiamente dal canottaggio. Se guardiamo il medagliere generale, il Bel Paese ha conquistato il primato per il secondo anno di fila. Si tratta tuttavia di un successo platonico, perché due dei tre ori conquistati sono maturati in ...

‘Italia - come stai?’ : Gerhard Kerschbaumer non è più Godot. De Gennaro - un raggio di luce dalla canoa : Gerhard Kerschbaumer, da quasi 10 anni, era il Godot della mountain bike italiana. Un talento annunciato, un predestinato che però non arrivava mai…Si erano create aspettative elevate, e forse esagerate, dopo i tanti trionfi nelle rassegne giovanili. L’altoatesino vinse prima l’oro ai Mondiali juniores nel 2009 e poi quello Under23 nel 2013. come spesso accade ai giovani italiani, non solo nella mtb ma in svariati sport, il ...