Istat | la disoccupazione ad agosto scende al 9 | 7% In lieve aumento per i giovani

Istat - ad agosto disoccupazione al 9.7% : non scendeva sotto il 10 dal 2012. Aumentano però giovani disoccupati e lavoratori a termine : Era da gennaio 2012 che il tasso di disoccupazione in Italia non scendeva sotto al 10%. Ma i dati di agosto dell’Istat mostrano per la prima volta negli ultimi 6 anni un’inversione di tendenza: la percentuale è scesa al 9,7% con un calo di 0,4 punti percentuali su luglio e 1,6 punti su agosto 2017. L’Istituto nazionale di statistica evidenzia però che Aumentano anche i giovani disoccupati e i lavoratori a termine, mentre ...

Istat - disoccupazione al minimo dal 2012. Brusca frenata della produzione industriale : Occupazione torna ai livelli pre-crisi. Ma crescono soprattutto i contratti a termine, calo degli indeterminati. A luglio produzione in calo dell'1,8% rispetto a giugno: prima contrazione dal 2016

Istat : disoccupazione scende al 10 - 7 per cento - il minimo dal 2012 : La disoccupazione raggiunge il minimo dal 2012. Dopo dieci anni, l’Istat attesta per l’occupazione il “recupero dei livelli pre-crisi”. Nel secondo trimestre del 2018 si è “raggiunto e superato il numero degli occupati del secondo trimestre 2008 e il tasso di occupazione 15-64 anni non destagionalizzato è tornato allo stesso livello (59,1 per cento in entrambi i periodi)”. Allo stesso livello di occupati del ...

Italia - Istat : tasso di disoccupazione scende al 10 - 7% : La crescita economica è in Italia più lenta di quella dell'economia dei paesi dell'area Euro, cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e del 2,2% nel confronto con il secondo trimestre ...

Istat : disoccupazione al 10 - 4 per cento - torna ai livelli del 2012 : Il tasso di disoccupazione scende a luglio al 10,4%, con un calo di 0,4 punti percentuali rispetto a giugno, tornando ai livelli di marzo 2012. Lo ha comunicato l’Istat precisando che è in calo anche la disoccupazione giovanile, scesa il mese scorso al 30,8% (-1,0 punti), ovvero al minimo da ottobre 2011. A luglio gli occupati sono diminuiti dello 0,1% (-28.000 unità) rispetto a giugno, mese in cui si era già registrato un calo di 41.000 ...

Istat : disoccupazione sale al 10 - 9% - record di contratti a termine : Istat: la disoccupazione torna a salire nel mese di giugno, attestandosi al 10,9%, +0,2 rispetto a maggio, anche se si registra un lieve calo a livello annuale. Secondo quanto emerge dagli ultimi dati Istat, il numero di disoccupati è salito a quota 2 milioni e 866mila persone. sale anche la disoccupazione giovanile, che arriva al 32,6%, +0,5 rispetto a maggio e +13% rispetto al minimo storico rappresentato dal febbraio 2007, quando era al ...

Lavoro - Istat : la disoccupazione torna a crescere. È record per i contratti a termine : L'Istat certifica un nuovo aumento della disoccupazione a giugno: ora è al 10,9%. In diminuzione il tasso di occupati, mentre continuano ad aumentare i contratti a termine (nuovo record). I dati trimestrali sono comunque positivi con una netta crescita dell'occupazione e il calo della disoccupazione da aprile.Continua a leggere