Istat | ad agosto disoccupazione al 9 7% | mai sotto il 10 dal 2012 Ma salgono giovani

Istat - ad agosto disoccupazione al 9.7% : non scendeva sotto il 10 dal 2012. Aumentano però giovani disoccupati e lavoratori a termine : Era da gennaio 2012 che il tasso di disoccupazione in Italia non scendeva sotto al 10%. Ma i dati di agosto dell’Istat mostrano per la prima volta negli ultimi 6 anni un’inversione di tendenza: la percentuale è scesa al 9,7% con un calo di 0,4 punti percentuali su luglio e 1,6 punti su agosto 2017. L’Istituto nazionale di statistica evidenzia però che Aumentano anche i giovani disoccupati e i lavoratori a termine, mentre ...

Istat - ad agosto disoccupazione al 9.7% : non scendeva sotto il 10 dal 2012 : Era da gennaio 2012 che il tasso di disoccupazione in Italia non scendeva sotto il 10%. Ma i dati di agosto dell’Istat mostrano per la prima volta negli ultimi 6 anni un’inversione di tendenza: la percentuale è scesa al 9,7% con un calo di 0,4 punti percentuali su luglio e 1,6 punti su agosto 2017. L’Istituto nazionale di statistica spiega che i disoccupati sono diminuiti sul mese di 119mila unità a 2.522.000 mentre sono calati ...

Istat : indice prezzi produzione industria agosto +4 - 4% su anno : Roma, 27 set., askanews, - Per agosto l'Istat stima un aumento congiunturale dello 0,4% dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria. Su base annua si registra una crescita del 4,4%. Sul ...

Commercio estero - Istat : export extra Ue +3 - 6% ad agosto : Roma, 25 set., askanews, - Ad agosto 2018 si stima, per i flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue, un aumento congiunturale per le esportazioni, +3,6%, e un calo per le importazioni, -0,7%,. Lo ...

Istat : Ad agosto 11 - 2 mln ore di cassa integrazione - -43% su anno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Italia - indicatore anticipatore economia stabile ad agosto - dice Istat : L'indicatore anticipatore dell'andamento dell'economia Italiana si mantiene stabile ad agosto sui livelli di luglio.

Pil - Istat conferma : “Nel secondo trimestre crescita rallenta a +0 - 2%”. In agosto inflazione in salita dello 0 - 5% : Nel secondo trimestre 2018 l’economia italiana è cresciuta dello 0,2%. L’Istat, nelle sue stime definitive sui conti economici del periodo aprile-giugno, conferma dunque il rallentamento rispetto al primo trimestre prefigurato nella prima stima. Il dato italiano è identico a quello registrato dalla Francia ma inferiore al +0,5% della Germania e al +0,4% del Regno Unito. L’istituto di statistica ha in compenso rivisto al rialzo la ...

Inflazione - Istat : ad agosto sale a 1 - 7% : 11.15 Nel mese di agosto il tasso di Inflazione è salito all'1,7% contro l'1,5% di luglio. Lo rende noto l'Istat precisando che su base mensile i prezzi sono aumentati dello 0,5%. L'accelerazione dell'Inflazione si deve soprattutto ai servizi di trasporto,il cui tasso passa dal +1,7% di luglio al +2,9% di agosto. L'indice Ipca che tiene conto dei saldi segna ad agosto un calo dello 0,1% su base mensile e un aumento dell'1,7% su base annua.

Istat : in agosto si è ridotta la fiducia di consumatori e imprese : Il calo è dovuto principalmente al deterioramento della componente economica. Fra le aziende, dinamica più negativa nel settore manifatturiero

Istat : “In agosto peggiora il clima di fiducia per famiglie e imprese italiane” : Stando ai dati diffusi stamane da Istat, l'indice che misura la fiducia dei consumatori è sceso dai 116,2 punti di luglio a 115,2; mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese è passato da 105,3 a 103,8. "La flessione dell'indice di fiducia dei consumatori è dovuta principalmente al deterioramento della componente economica", spiega l'istituto nazionale di Statistica.Continua a leggere