Iraq | per la prima volta donna parteciperà a elezioni presidenziali

Bella - provocante e - troppo - libera per l'Iraq. Modella di 22 anni uccisa a fucilate in mezzo alla strada : Come l'attivista politica Suad al-Ali o come Rasha al-Hassan, proprietaria del beuaty center Viola a Baghdad ed ex conduttrice di telegiornali. Secondo gli analisti, alcuni miliziani avrebbero preso ...

Bella - provocante e - troppo - libera per l'Iraq. Modella di 22 anni uccisa a fucilate in mezzo alla strada : Come l'attivista politica Suad al-Ali o come Rasha al-Hassan, proprietaria del beuaty center Viola a Baghdad ed ex conduttrice di telegiornali. Secondo gli analisti, alcuni miliziani avrebbero preso ...

Iraq - uccisa a colpi di pistola Miss Bagdad. Si chiamava Tara e lottava per i diritti delle donne : Miss BagdadMiss BagdadMiss BagdadMiss BagdadMiss BagdadMiss BagdadMiss BagdadMiss BagdadMiss BagdadMiss BagdadMiss BagdadMiss BagdadTre proiettili alla testa e al petto. Tara Fares è stata uccisa così mentre era nella sua auto a Baghdad nel quartiere di Camp Sarah. Nel 2015 era stata eletta Miss Bagdad, era modella e blogger fra le più seguite dell’Iraq con quasi 3 milioni di follower su Instagram. La notizia è stata data dal ministero degli ...

Germania - indagato per sequestro perché arrestò uno stupratore in Iraq : In Germania , il capo della polizia federale, Dieter Romann , è sotto indagine per sequestro di persona. Il motivo è l'arresto, avvenuto in Iraq , di un giovane accusato di aver stuprato e poi ucciso ...

Iran - parata militare per la vittoria contro l'Iraq : ... dopo 38 anni, un'altra guerra contro Teheran, ma anche che questa volta l'Iran è appoggiato dal resto mondo nella condanna dell'unilateralismo americano.

Accordo Eni-Iraq per impianto di desalinizzazione dell'acqua : L'Eni costruirà un impianto di desalinizzazione dell'acqua in Iraq. È quanto si legge in comunicato del ministero del petrolio di Baghadad. Il governo iracheno ha raggiunto un Accordo con l'Eni per la ...

La battaglia per il nuovo governo in Iraq : In vista del 3 settembre, il giorno in cui si è riunito per la prima volta il nuovo parlamento iracheno, lo scontro tra avversari politici ha raggiunto il culmine. Leggi

Irlanda - il Papa troverà anche coppie gay e teologi pro Lbgt ma non i cristiani perseguitati dell'Iraq : ... che conferma una volta di più le difficoltà incontrate dai cittadini di alcuni Paesi: come emerge dall'Henley Passport Index 2018 , il passaporto irakeno è il secondo peggiore al mondo, secondo solo ...

Le tre sfide per far uscire l’Iraq dal vicolo cieco in cui si trova : Le proteste, il nuovo governo, le pressioni esterne. Sarà un miracolo se il primo ministro Haider al Abadi riuscirà a risolvere queste tre questioni. Leggi

Iraq - dopo la guerra perseguitano anche gli 'atei' : Perché siamo in quell'angolo di mondo , l'Iraq, in cui è ancora difficile cogliere la differenza fra laicità e ateismo. È facile, piuttosto, confondere le opinioni intellettuali con i diritti umani, ...

Arte : British Museum restituisce a Iraq reperti millenari rubati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Proseguono le proteste in Iraq. La leadership del Presidente al-Abadi è in pericolo? : ... animate dalla frustrazione per la mancanza di acqua e energia elettrica, si sono progressivamente mutate in sit-in giornalieri contro la classe politica irachena. Il Presidente, che nelle prime ...

ASIA/Iraq - Patriarca caldeo ai politici : serve un "governo forte di coalizione" per togliere armi a milizie settarie : Lo scenario descritto dal Patriarca Sako non comprende solo solo conflitti, violenza e terrorismi, ma anche "mancanza di servizi, disoccupazione, la piaga della corruzione, il declino dell'economia". ...