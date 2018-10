Iran | missili balistici contro bersagli dello Stato islamico in Siria

Iran annuncia lancio missili in Siria : 8.50 I Guardiani della Rivoluzione Iraniani hanno annunciato di aver attaccato, con missili balistici, un quartier generale di terroristi in Siria, in risposta alall'attentato dello scorso 21 settembre nella città Iraniana di Ahvaz. "Il quartier generale dei responsabili del crimine terroristico di Ahvaz è stato attaccato pochi minuti fa a est dell'Eufrate, da missili balistici lanciati dalla divisione aerospaziale dei Guardiani della ...