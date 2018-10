iPhone XS standard e max | emerge un problema con la ricarica

Blastingnews

: Curioso di quanto sia stato diffuso, Hilsenteger ha ottenuto otto modelli di iPhone XS e iPhone XS Max e li ha col… - trendystyle : Curioso di quanto sia stato diffuso, Hilsenteger ha ottenuto otto modelli di iPhone XS e iPhone XS Max e li ha col… - carlo_leg : #iOS12 da una settimana e mezzo e la batteria di iPhone è passata dal 98% al 96% con prestazioni di picco standard.… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Alcuni nuovi AppleXS ed XS max sembrano avere unserio che si manifesta durante la fase di, a giudicare dalle diverse segnalazioni che stannondo dal web. Nello specifico, i neo utilizzatori riferiscono che lo smartphone non sarebbe in grado di riconoscere il cavo lightning quando il dispositivo risulta connesso in fase di stand by. In questo modo, risulterebbe impossibile portare a termine unadel nuovo telefono, a meno di non mantenerlo in funzione. Dalle informazioni reperibili online sembra che per alcuni il bug sarebbe causato da undi tipo hardware, mentre in altri casi si riferisce di un semplice bug software. Di sicuro il bug ha colpito solo una parte dei prodotti già venduti e quindi nelle mani degli appassionati della mela morsicata. Resta però il fatto che la questione appare tutt'altro che un buon inizio per i dispositivi, ...