iPhone XS e XS Max : BUG non si ricarica in Stand by ed è anche Lentissima : Un bug (sembrerebbe software) non ricaricherebbe la batteria dei nuovi iPhone XS ed XS Max se questi sono in Stand by quando li colleghi alla rete. Ed inoltre con il caricabatterie incluso la ricarica è Lentissima iPhone XS e XS Max: BUG non si ricarica in Stand by ed è anche Lentissima Nuove grane per […]

Fotocamere a Confronto : iPhone XS Max vs Galaxy Note 9 - Pixel 2 XL : Ecco il mega Confronto tra le Fotocamere degli smartphone più prestanti del momento. Foto a Confronto tra iPhone XS Max, Galaxy Note 9 e Pixel 2 XL Fotocamere a Confronto: iPhone XS Max vs Galaxy Note 9, Pixel 2 XL Il mondo degli smartphone mai come in questo 2018 ha subito Notevoli stravolgimenti nel comparto […]

Come formattare iPhone XS e XS Max : Il vostro iPhone ha incominciato a dare seri segnali di cedimento? I nuovi iPhone XS e XS Max, nonostante si trattino di gioiellini con un prezzo molto elevato, non sono esenti da rallentamenti, impuntamenti e leggi di più...

Come ripristinare iPhone XS e XS Max come nuovo : Vi siete resi conto che l’iPhone appena acquistato non fa per voi? Avete deciso di venderlo prima di passare a un nuovo smartphone? Oppure il vostro iPhone si blocca ripetutamente senza un apparente motivo? La leggi di più...

Problemi con la ricarica per iPhone Xs e iPhone Xs Max : Problemi con prodotti elettronici sono comuni, ma quando si tratta di veri e propri gioielli come iPhone Xs e iPhone Xs Max stupisce che i controlli prevendita non abbiano verificato un problema che affligge i nuovi modelli Apple presentati il 12 settembre. Il prezzo per il modello base parte da 1200€ pari allo stipendio di un impiegato con cui riesce a far vivere se stesso e la propria famiglia. Dai top di gamma ci si aspetta sempre qualcosa in ...

iPhone 2018 più spessi dei precedenti per lasciare spazio alla batteria - Caratteristiche - prezzo e piani di rateizzazione iPhone XS - XS Max ... : iPhone 2018 più spessi dei precedenti per lasciare spazio alla batteria. Immagine GQ Italia iPhone 2018 più spessi dei precedenti per lasciare spazio alla batteria - Caratteristiche, prezzo e piani di ...

iPhone XS e XS Max - è gia tempo di “problemi” : Nei giorni scorsi sul forum di Reddit si era creata una discussione secondo cui molti utenti dei nuovi melafonini avevano notato un “problema”: i selfie scattati con la fotocamera anteriore dei loro iPhone XS e ...

iPhone XS Max da 13mila euro - smartphone con 150 grammi d’oro : Ecco lo smartphone per magnati russi e sceicchi, da ostentare semmai al Billionaire. È l’iPhone XS Max, uno dei nuovi smartphone Apple, realizzato con una scocca in vero oro. È è stato realizzato da Caviar, azienda specializzata nella creazione di prodotti per regali di lusso. Si tratta ovviamente di un’edizione limitata, e per acquistarla sono necessari 15.300 dollari, ovvero oltre 13.000 euro al cambio attuale. Si chiama iPhone XS ...

iPhone XS Max ha un display OLED migliore di quello di iPhone X : vediamo perché : Nella giornata di ieri abbiamo visto che l’illustre testata displayMate ha recentemente decretato il display di iPhone XS Max come il migliore mai montato su un dispositivo mobile. Quindi, vediamo quali sono le differenze rispetto al display dell’iPhone X, anch’esso ritenuto un fantastico pannello OLED. Iniziamo col dire che il vetro di copertura del display è più resistente rispetto a quello dell’iPhone X e resiste ...

iPhone XS e iPhone XS Max : arriva il supporto alla visione di contenuti HDR su YouTube : YouTube finalmente si aggiorna ed aggiunge il supporto all’ HDR sui nuovi gioiellini di casa Apple, iPhone XS e iPhone XS Max. Erano in vendita da poco meno di 7 giorni, ma gli acquirenti dei nuovi iPhone avevano già notato una fastidiosa mancanza sui loro dispositivi: fino ad oggi non c’era la possibilità di accedere a contenuti in HDR su YouTube. La cosa era resa ancora più strana dal fatto che su altri dispositivi più ...