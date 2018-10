iPhone XS Bloccato? Ecco Come Forzare Il Riavvio : Il tuo iPhone XS è bloccato sulla mela? Si è bloccato durante un aggiornamento? Si è bloccato mentre usavi Facetime? Ecco Come Forzare il Riavvio per sbloccarlo Sbloccare iPhone XS bloccato e Forzare il Riavvio Come sicuramente saprai, iPhone XS, XS Max e XR sono stati annunciati ormai da qualche giorno da Apple e sono già arrivati anche nei negozi italiani […]