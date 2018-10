‘’Io e lei | quel bacio…’’ Sabrina Ferilli senza freni La bomba-hot davanti a tutti

caffeinamagazine

: Al di là di tutto non so proprio psicologicamente come lei riesca a sopportare tutto questo. Io non riuscirei #NonèlArena - IlContiAndrea : Al di là di tutto non so proprio psicologicamente come lei riesca a sopportare tutto questo. Io non riuscirei #NonèlArena - diMartedi : #Fratoianni su #pensioni: 'Io non vengo a fare manifestazioni sotto casa sua, ma secondo me la sua riforma è iniqua… - xhugstilinskix : RT @Syndrome_Harry: Non capisco questa cosa su instagram di oscurare le prime trenta persone scrivendo tutto quello che pensi su di lei o l… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018)continua il suo giro promozionale per il nuovo film che la vede recitare al fianco di Sergio Castellitto ma il discorso durante l’intervista a Che tempo che fa è finito su uno strano quanto hot aneddoto. In particolare, la bella attrice ha rivelato qualcosa che è avvenuto dietro le quinte del film “Io e lei” che l’ha vista recitare al fianco di Margherita Buy. “Per toglierci dall’imbarazzo abbiamo bevuto una bottiglia di grappa in due”, svela l’attrice. “Abbiamo iniziato a girare la scena verso le 19 e non si staccava più, non so se per colpa dell’alcool o se effettivamente ci aveva preso gusto. Era un bacio che si poteva interrompere prima, invece Margherita l’ha mandato avanti parecchio”. Recentementeè stata protagonista del film “Ricchi di fantasia”, del regista Francesco Miccichè, che è uscito nelle sale ...