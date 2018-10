blogo

: Insulti a Sara Affi Fella sui social, Vittorio Parigini mette un like ad un commento - IncontriClub : Insulti a Sara Affi Fella sui social, Vittorio Parigini mette un like ad un commento - gossipblogit : Insulti a Sara Affi Fella sui social, Vittorio Parigini mette un like ad un commento -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Gli strasichi provocati dal casocontinuano a fare rumore. La ragazza ormai lontano da tutto e tutti dopo aver raggirato la redazione di Uomini e Donne durante il suo trono per la relazione 'clandestina' con Nicola Panico, è ancora bersaglio di critiche eda parte del web.L'ultima vicenda in ordine di tempo riguarda unoffensivo rilasciato da un utente nel profilo Instagram dell'ormai ex fidanzato della ragazza napoletana,e l'azione commessa da quest'ultimo. Ilrecita: "Tranquillo, sappiamo che non puoi stare con quel put****ne!". A seguito delle parole, è arrivato il(quindi un approvazione) del calciatore che, ricordiamo, è rimasto sentimentalmente a fianco dell'ex tronista per breve tempo durante l'estate.suiunad un...