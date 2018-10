Inghilterra | insegnante non la lascia andare in bagno | bimba torna a casa sporca di sangue

Blastingnews

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Una vicenda VIDEOquella verificatasi in, precisamente nell'East Sussex, che sicuramente fara' storcere il naso ai più, visto che una bambina di appena undici anni è stata costretta a restare seduta in classe dalla propria, nonostante avesse avuto la sua prima mestruazione. Alla richiesta di poterin, infatti, la docente ha rifiutato dirla uscire e l'ha costretta a re le lezioni con gli abiti sporchi di. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, la piccola ha fatto ritorno avisibilmente sconvolta e con gli abiti zuppi. Inevitabilmente la madre della giovane si è molto arrabbiata quando è venuta a sapere di ciò che era accaduto. La bambina ha il suo primo ciclo mestruale: l'si rifiuta di mandarla inImmediatamente la donna, le cui generalita' non sono state rese note a tutela della privacy della ...