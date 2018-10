Infortuni | ecco le condizioni di Higuain | Gervinho e Pastore

NBA – Brutta tegola per i Chicago Bulls! Infortunio per Lauri Markkanen : ecco i tempi di recupero : Infortunio al gomito per Lauri Markkanen, il talentino dei Chicago Bulls salterà la parte iniziale della regular season Brutta tegola per i Chicago Bulls a poco più di due settimane dall’inizio della regular season 2018-2019. I ‘Tori’ dovranno fare a meno del sophomore Lauri Markkanen, infortunatosi al gomito durante l’allenamento di giovedì. Quella che sembrava una semplice botta si è rivelata essere un problema ...

Infortunio Iago Falque - che tegola : ecco i tempi di recupero : Infortunio Iago Falque – Il Torino si prepara per la gara di campionato, in campo contro l’Atalanta l’obiettivo è quello di conquistare un risultato positivo. Dubbio per il reparto avanzato ma Simone Zaza dovrebbe partire dalla panchina con Soriano a supporto di Belotti. Nel frattempo non arrivano buone notizie su Iago Falque, si allungano i tempi di recupero per l’attaccante. Sicuramente out contro l’Atalanta ...

Infortunio Douglas Costa - ecco l’esito degli accertamenti : Infortunio Douglas Costa – Antivigilia di Frosinone-Juventus al JTC. Domenica, ore 20:30, i bianconeri saranno impegnati in trasferta allo “Stirpe”, terzo match in sette giorni, dopo la sfida di campionato con la Lazio e quella di Champions League con il Valencia. I bianconeri, dopo la giornata di scarico di ieri, si sono allenati questa mattina allo Juventus Training Center in Continassa a ranghi uniti, lavorando su tecnica e ...

Infortunio Iago Falque - ecco la decisione di Mazzarri : Infortunio Iago Falque – Inizio di stagione che può essere considerato positivo per il Torino, la squadra di Mazzarri è reduce dal buon pareggio sul campo dell’Udinese, qualche protesta da parte del club granata per la direzione di gara. Nel frattempo la squadra si prepara per la gara contro il Napoli, arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante Iago Falque, in vista della gara contro gli uomini di ...

Infortunio Khedira in Valencia-Juventus/ Ultime notizie - la diagnosi : torna dopo la sosta - ecco quando : Khedira infortunato in Valencia-Juventus. Problema muscolare alla coscia sinistra per il tedesco, sostituito da Emre Can. Possibile stop di almeno 20 giorni, attesa per gli esami strumentali(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:06:00 GMT)

Infortunio Khedira - tegola Juventus : ecco l’esito degli accertamenti ed i tempi di recupero : Infortunio Khedira – La Juventus è tornata a Torino nella tarda mattinata di oggi, ma si è subito rimessa al lavoro alla Continassa, per preparare la seconda trasferta in pochi giorni, quella di domenica sera a Frosinone. Come sempre nei giorni post gara, la seduta è stata di scarico in palestra per chi è stato maggiormente impegnato ieri, in campo gli altri bianconeri. Sami Khedira è stato sottoposto a esami strumentali che hanno ...

Juventus - Infortunio De Sciglio : ecco il comunicato : “Il calciatore Mattia De Sciglio è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di tipo distrattivo ai flessori della coscia destra. De Sciglio ha già iniziato terapie e lavoro personalizzato e verrà monitorato quotidianamente”. Così, pochi minuti fa, la Juventus ha comunicato sul proprio sito il verdetto degli esami a cui è stato sottoposto Mattia De Sciglio. Il terzino avrebbe dovuto scendere in ...

Infortunio Lisandro Lopez - lesione per il difensore : ecco i tempi di recupero : Infortunio Lisandro Lopez – Il Genoa ha conquistato tre punti in questo avvio di stagione ma deve ancora recuperare una partita, quella contro il Milan. Nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte infortuni ed in particolar modo per quanto riguarda il difensore Lisandro Lopez. Il calciatore argentino ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale ed i tempi stimati per il recupero sono di poco inferiore ai 30 ...

Infortunio Cutrone - ecco l’esito degli accertamenti : Infortunio Cutrone – Il Milan si prepara per il ritorno del campionato di Serie A, i rossoneri in campo per la 4^ giornata del massimo torneo italiano, di fronte il Cagliari in una trasferta insidiosa. Nella gara di ieri l’Italia Under 21 ha vinto nei minuti finali contro l’Albania, tegola per l’Infortunio dell’attaccante Patrick Cutrone. Nella giornata di oggi il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti ...

Infortunio Cutrone - ecco l’esito degli esami strumentali : i dettagli : Infortunio Cutrone, le ultime novità da casa Milan in merito al problema fisico occorso al centravanti rossonero Infortunio Cutrone, il calciatore del Milan si è fermato per una distorsione alla caviglia durante la gara della Nazionale under 21. Ebbene, l’esito degli esami strumentali sulla caviglia del centravanti milanista, hanno dato esito negativo. Nulla di grave per Cutrone che dunque potrà prendere parte alla gara contro il ...

Mats Wilander svela il motivo dell’Infortunio di Nadal : “è umano anche lui. Tutta colpa del cemento - ecco perchè” : Mats Wilander ha commentato l’infortunio che ha costretto Nadal a ritirarsi dagli US Open: secondo l’ex tennista la colpa sarebbe da attribuire al modo di giocare sul cemento Epilogo triste quello di Rafa Nadal agli US Open. Il tennista spagnolo, tra i grandi favoriti per il successo finale nello Slam americano, è stato costretto a dare forfait al termine del secondo set della semifinale contro Juan Martin Del Potro. Mats ...

Roma nei guai - Infortunio per Pastore : ecco le condizioni : Tegola per la Roma: nell’allenamento mattutino si è infortunato il centrocampista argentino, Javier Pastore. Nel pomeriggio, il calciatore è stato costretto a svolgere lavoro individuale. Pastore avverte un fastidio al polpaccio la cui entità sarà valutata nel corso della settimana, difficile recuperi per la partita con il Chievo Verona. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...

Infortunio Balotelli - ecco la decisione di Roberto Mancini : Infortunio Balotelli – L’attaccante Mario Balotelli ha riportato un Infortunio nella gara di Nations League contro la Polonia, tegola per il Ct Roberto Mancini. SuperMario non è in grado di recuperare per la gara contro il Portogallo, solo tribuna per l’attaccante del Nizza, fuori anche Zappacosta e Pellegrini, titolari nella gara contro i polacchi. ecco dunque i convocati in vista del match di questa ...

Corsi prevenzione Infortuni : ecco gli obblighi per le imprese : La Spezia - L'Ufficio Formazione Confartigianato ricorda alle imprese che la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni , D.Lgs. 81/08 e relativi accordi Stato-Regioni, prevede numerosi ...