Influenza | qualche mito «contagioso» da sfatare

(Di lunedì 1 ottobre 2018) La febbre è contagiosa?Quanto spesso la febbre è contagiosa?Malattie sessualmente trasmessee sessoMalattie vettorialiCon l’autunno arriva il freddo, con il freddo arrivano i primi malanni: è un copione stagionale che ormai conosciamo bene. Insieme all’inizia anche tutta la tiritera sulla possibilità di “attaccarsela”, di essere contagiati da qualcuno che già è malato. Il contagio è un’eventualità che scatena vere e proprie psicosi sociali. Ci preoccupiamo, evitiamo determinate situazioni e perfino alcune persone. E in generale le nostre preoccupazioni sono inmodo proporzionali a due fattori. In primo luogo alla fatalità della malattia stessa: più è letale più il timore di un contagio è grande. In seconda battuta all’evidenza dei sintomi che produce: più una patologia è visibile più ci spaventa. Sono preoccupazioni sempre giustificate? In alcuni casi no. ...