Indonesia | ong | 1 203 vittime accertate

Terremoto e tsunami in Indonesia - ong : trovati oltre 1200 cadaveri - : Secondo l'organizzazione locale Aksi Cepat Tanggap, tra le città di Palu e Donggala sono stati rivenuti, finora, 1.203 corpi. Previste sepolture di massa per evitare il rischio epidemie. Il presidente ...

Indonesia - Ong : trovati 1.203 cadaveri : 8.00 L'Ong Indonesia na Aksi Cepat Tanggap riferisce che, a seguito del sisma e dello tsunami che ha investito l'isola di Sulawesi, "sono stati trovati 1.203 cadaveri , ma alcuni non sono ancora stati identificati o recuperati". Lo ha dichiarato il vice presidente dell'Organizzazione non governativa, una delle principali dell' Indonesia , Insan Nurrohman. Intanto, il governo ha annunciato che circa 1.200 detenuti sono evasi da 3 prigioni ...

Terremoto Indonesia : evasi 1200 detenuti da 3 prigioni sovraffollate di Palu e Donggala : Almeno 1200 detenuti sono evasi da 3 diverse prigioni in Indonesia , a seguito del Terremoto che ha colpito l’isola di Sulawesi: lo ha reso noto il governo. Una responsabile del ministero della Giustizia ha spiegato che i prigioni eri hanno trovato il modo di fuggire dai penitenziari sovraffollati di Palu e Donggala : “Sono sicuro che sono fuggiti perché temevano che sarebbero stati colpiti dal Terremoto , questa è sicuramente una ...

Terremoto e tsunami in Indonesia - Ong : “Trovati oltre 1200 cadaveri” : Una delle principali Ong Indonesiane ha reso noto che dopo il Terremoto e lo tsunami che hanno colpito l’isola Indonesiana di Sulawesi sono stati trovati almeno 1200 cadaveri. “In totale sono stati trovati 1.203 corpi, ma alcuni non sono ancora stati identificati o recuperati“, ha spiegato Insan Nurrohman, vice presidente di Aksi Cepat Tanggap. L'articolo Terremoto e tsunami in Indonesia, Ong: “Trovati oltre 1200 ...