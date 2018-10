Indonesia | oltre 1200 morti per sisma | dramma per 600' 000 bimbi

Tsunami in Indonesia - oltre 1200 morti| Un milione senza cibo e casa|Foto | L’onda : Si aggrava ancora il bilancio delle vittime nell’arcipelago, sepolte in fosse comuni. Nel paese è il caos: migliaia di detenuti evasi e 600mila bambini ridotti alla fame. La polizia non ferma la popolazione che saccheggia i negozi alla ricerca di cibo e acqua

Ecatombe in Indonesia - sisma e tsunami fanno oltre 830 morti : L'ultimo bilancio del sisma seguito da uno tsunami che ha colpito l'isola Indonesiana di Sulawesi è di almeno 832 morti. Ma...

Tsunami in Indonesia - trovati oltre 1.200 cadaveri : Sono oltre 1.200 i cadaveri trovati dopo il terremoto e il conseguente Tsunami che hanno colpito l'isola Indonesiana di Sulawesi. Lo ha riferito una delle principali ong Indonesiane. «In...

Tsunami Indonesia - Ong : trovati 1.203 corpi tra Palu e Donggala - Oltre mille detenuti evasi dalle prigioni : Presidente Indonesia: "Ok ad aiuti internazionali" - Il presidente Joko Jokowi Widodo ha autorizzato il Paese ad accettare l'aiuto internazionale. evasi dalle prigioni - Circa 1.200 detenuti ...

Terremoto e tsunami Indonesia - si aggrava il bilancio : oltre 1200 morti e rischio epidemie : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del Terremoto e tsunami avvenuti in Indonesia. I morti accertati sono più di 1200 e per tanti si procederà con la sepoltura di massa per ragioni sanitarie. Centinaia di corpi sono stati trovati sulle spiagge e le autorità temono che ve ne siano ancora altri in mare.Continua a leggere

Terremoto e tsunami in Indonesia - ong : trovati oltre 1200 cadaveri - : Secondo l'organizzazione locale Aksi Cepat Tanggap, tra le città di Palu e Donggala sono stati rivenuti, finora, 1.203 corpi. Previste sepolture di massa per evitare il rischio epidemie. Il presidente ...

Indonesia - terremoto e tsunami : oltre 1200 morti/ Ultime notizie : molte persone ancora sotto le macerie : Indonesia, terremoto e tsunami: il bilancio delle vittime si aggrava. Si parla di oltre 1200 morti, ma ci sarebbero ancora tanti dispersi e persone sotto le macerie.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 08:53:00 GMT)

Indonesia : terremoto - oltre 1.200 i cadaveri trovati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Terremoto e tsunami in Indonesia - Ong : “Trovati oltre 1200 cadaveri” : Una delle principali Ong Indonesiane ha reso noto che dopo il Terremoto e lo tsunami che hanno colpito l’isola Indonesiana di Sulawesi sono stati trovati almeno 1200 cadaveri. “In totale sono stati trovati 1.203 corpi, ma alcuni non sono ancora stati identificati o recuperati“, ha spiegato Insan Nurrohman, vice presidente di Aksi Cepat Tanggap. L'articolo Terremoto e tsunami in Indonesia, Ong: “Trovati oltre 1200 ...

Indonesia - oltre 800 morti per lo tsunami ma il bilancio è provvisorio : "Centinaia sotto le macerie" : Recuperati già 832 cadaveri, ma i numeri della tragedia sono destinati a salire. Preoccupazione per la sorte dei partecipanti a un festival sulla spiaggia: sarebbero centinaia i dispersi. La fornitura di corrente elettrica e acqua è interrotta dal momento del disastro, il che ostacola il compito dei medici

Terremoto e Tsunami in Indonesia - oltre 800 morti : “Fosse comuni per seppellirli” : L’agenzia nazionale Indonesiana per la gestione dei disastri ha aggiornato il bilancio del terribile Terremoto di magnitudo 7.4 e del successivo Tsunami che hanno colpito l'Indonesia. Il bilancio però potrebbe essere ancora più pesante visto che i soccorritori sono ancora al lavoro, molte persone mancano all'appello e alcune aree sono ancora isolate.Continua a leggere

Tsunami in Indonesia : oltre 832 morti - Foto e Video : ...

Indonesia : tsunami - oltre 400 i morti : ANSA, - PALU, Indonesia,, 30 SET - E' salito a oltre 400 il bilancio dei morti per lo tsunami che due giorni fa ha colpito l'Indonesia: secondo gli ultimi dati ufficiali, le vittime accertate sono 405.

Indonesia devastata : oltre 800 morti per lo tsunami : Sale ancora il numero delle vittime del disastro, un bilancio che, secondo le autorità locali, è destinato a peggiorare. Ci...