Indonesia | l’Unicef lancia l’allarme | “Molti bambini a rischio”

meteoweb.eu

: RT @RiccardoFortin: Vedete @UNICEF_Italia un vostro mancato gesto di Giustizia di ieri ( denunciate #Conticini ) frena oggi migliaia di ges… - danajross : RT @RiccardoFortin: Vedete @UNICEF_Italia un vostro mancato gesto di Giustizia di ieri ( denunciate #Conticini ) frena oggi migliaia di ges… - petra_romano : RT @lucacampitello: @ioilmario @iosonokarma @ILPOPOLODITALIA @Alessia11307 @PiovonoRoseNere @sempregeneroso @simo_kitty @petra_romano @pant… - tiger40442814 : L'#unicef ci chiede soldi per lo tsunami in #Indonesia Telefonate a casa di #Renzi ragazzi -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Mentre il bilancio delle vittime per il terremoto e lo tsunami incontinua a salire, l’Unicefl’allarme per le condizioni dei“che in queste ore vivono in un vero e proprio inferno”, dice in una nota l’agenzia Onu. L’Unicef, già presente a Palu, Donggala e altre aree colpite sull’isola di Sulawesi, “si è immediatamente attivata nelle operazioni di soccorso“. “Stiamo lavorando con le autorità per riunire inon accompagnati e separati con le proprie famiglie – riferisce l’agenzia -, sostenere l’alimentazione deiin età da allattamento e deipiccoli, fornire acqua pulita attraverso il trattamento mobile dell’acqua. Senza elettricità e con le strade bloccate, moltissimisono a rischio e senza alcuna protezione”. L'articolo, ...