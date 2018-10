Indecenza! Mara Fasone e Teresa Langella | Uomini e Donne | è successo davvero Senza parole

caffeinamagazine

: @StaseraItalia @rete4 @mara_carfagna @AlessiaMorani @ladyonorato @PierluigiBattis @tonicapuozzo1 una vera indecenza… - giopap25 : @StaseraItalia @rete4 @mara_carfagna @AlessiaMorani @ladyonorato @PierluigiBattis @tonicapuozzo1 una vera indecenza… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Torna il trono classico die il mese di ottobre parte subito forte conassolute protagoniste. Ma qual è il motivo del loro litigio? La tronista siciliana non ha mai nascosto di essere incuriosita da Luigi Mastroianni. In diverse occasioni ha lasciato intendere che avrebbe desiderato approfondire la sua conoscenza, a patto che abbandonasse il trono. Il dj siciliano, ancora scottato dal caso Sara Affi Fella, ha deciso di concentrarsi sulle sue corteggiatrici. Nel giro di pochi giorni,ha fatto la stessa proposta ad Andrew, già noto per aver preso parte a Temptation Island., d’altro canto, non tollera il suo atteggiamento, dunque le ha consigliato di scendere dal piedistallo. Ed è qui che è scoppiato il patatrac.hanno avuto un acceso diverbio proseguito ...