Incidenti montagna | sorpresi dalla neve | salvati escursionisti

Tre morti in Incidenti di montagna : 20.23 Domenica nera in montagna. Un alpinista ha perso la vita sulla ferrata Tabaretta, sull'Ortles, considerata una delle più difficili delle Alpi. L'uomo è precipitato per circa 500 metri ed è morto sul colpo. Il corpo è stato recuperato dal soccorso alpino. Nella zona delle Tre Cime di Lavaredo. un turista, salito sulla Croda Fiscalina a 2.677 metri, è improvvisamente caduto nel vuoto per circa 300 metri. In Molise un 36enne cade e batte ...

Incidenti montagna - Forni di Sopra : cacciatore trovato morto : Il corpo di un cacciatore di Forni di Sopra, (Udine), di 72 anni, è stato recuperato dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico del Fvg. L’uomo ha perso la vita cadendo in un tratto ripido e roccioso lungo l’argine del torrente Tolina a quota 1.120 metri. A segnalare il suo mancato rientro oggi, attorno a mezzogiorno, è stato il fratello. Il cacciatore è stato individuato in seguito al ritrovamento della sua auto, parcheggiata ...

Incidenti montagna : tedesco muore sulla Croda Fiscalina : Un turista tedesco ha perso la vita durante la scalata della Croda Fiscalina, una vetta di 2.677 metri nella zona delle Tre Cime di Lavaredo. L’uomo è precipitato nel vuoto, morendo sul colpo. La salma è stata portata a valle dall’elisoccorso altoatesino Pelikan 2. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri e il soccorso alpino. Si tratta del secondo incidente mortale nel giro di poche ore in Alto Adige. Sull’Ortles uno ...

Incidenti in Montagna - Alto Adige : alpinista scivola sull’Ortles - morto : Incidente in Alto Adige: un alpinista è morto dopo essere precipitato durante un’ascensione nel gruppo dell’Ortles nella zona di Solda in Alta Val Venosta. L’uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto nel vuoto mentre stava percorrendo la via ferrata tra il rifugio Tabaretta ed il rifugio Payer, punto di partenza per raggiungere la vetta dell’Ortles (3.905 metri, la più alta della provincia di Bolzano). Sul posto ...

Incidenti montagna : biker ferito sulla Paganella : sulla pista Hustle & Flow in Paganella è stato soccorso un biker che a seguito di una caduta aveva riportato un politrauma. Il ciclista di 48 anni della provincia di Bergamo stava scendendo con la mountain bike quando nel tratto finale, a una quota di circa 1480 m, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori pista perdendo temporaneamente coscienza. Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino dell’Area operativa Trentino ...

Incidenti in Montagna : escursionista scivola e muore sul Gran Sasso : Un’escursionista è morta questa mattina in Abruzzo, mentre stava compiendo, con un gruppo di altri appassionati della Montagna, un’escursione sul Pizzo Cefalone, la cima più alta della dorsale occidentale del Gran Sasso d’Italia. Sul posto l’elicottero del 118 con personale del soccorso alpino, ma per la 58enne non c’è stato nulla da fare. Sconosciuta la dinamica dell’incidente. L'articolo Incidenti in ...

Incidenti in Montagna : cercatori di funghi feriti in Piemonte - soccorso alpino in azione : Incidenti in Montagna nel tardo pomeriggio di ieri in Piemonte, coinvolti due cercatori di funghi: il soccorso alpino è intervenuto in località Carella di Pratiglione, per un 79enne che è scivolato sulle rocce fratturandosi una caviglia. Il secondo intervento è avvenuto a Fara di Alpette, dove un altro cercatore di funghi è caduto procurandosi un trauma cranico. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni. L'articolo Incidenti in Montagna: ...

Incidenti in Montagna : donna dispersa sul Monte Cerega - trovata morta : Individuato e recuperato questa mattina sul Monte Cerega, al confine fra Trentino e Veneto, il corpo della 71enne dispersa dalla giornata di ieri: il decesso sarebbe avvenuto a causa di una caduta accidentale. Alle ricerche hanno partecipato gli uomini del soccorso alpino di Verona e di Ala assieme all’elicottero del 118 di Verona. L'articolo Incidenti in Montagna: donna dispersa sul Monte Cerega, trovata morta sembra essere il primo su ...

Incidenti in Montagna : turista tedesco precipita e muore nel Meranese : Grave incidente ieri nel Meranese: un turista tedesco è morto durante un’escursione sull’Alta Via, nella zona della Muta. L’uomo probabilmente è inciampato e poi precipitato lungo un ripido pendio. Il corpo senza vita è stato rinvenuto da altri escursionisti, che hanno lanciato l’allarme. Sul posto il soccorso alpino e la guardia di finanza. L'articolo Incidenti in Montagna: turista tedesco precipita e muore nel Meranese ...

Bergamo - Incidenti montagna : migliora il dirigente disperso da 3 giorni : migliorano le condizioni di Bruno Pesenti, l’ex dirigente dell’Ats di Bergamo disperso per tre giorni sui monti della valle Taleggio e ritrovato in stato di ipotermia nel pomeriggio di sabato scorso. La prognosi resta riservata per il sessantanovenne di Cassano d’Adda (Milano), anche se “si è risvegliato ed è cosciente”, come confermano dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per trovarlo erano entrate ...

Incidenti in montagna - trovato morto un alpinista sul Monviso : Il corpo senza vita di un alpinista è stato recuperato sul Monviso dagli operatori del soccorso alpino piemontese. Il cadavere era a quota 3.700 metri lungo la cosiddetta Via della lepre, che collega ...

