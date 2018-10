Incidente ad Apricale | interrogato cacciatore che ha ucciso il 19enne

Incidente Apricale - perché la politica permette a un cacciatore di entrare col fucile nel mio terreno : Poveri animali con le zampe, non c’è pace per loro. O hanno la fortuna di nascere cani (meno che in Calabria) o gatti e allora hanno ancora qualche speranza di vivere una vita normale, altrimenti sono cavoli loro. Si passa dagli “animali da reddito”, destinati a una breve vita in prigione per poi passare alla pena capitale, senza avere alcuna colpa se non quella di venire al mondo, alla “selvaggina”, destinata a essere abbattuta dalle doppiette. ...