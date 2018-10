In vacanza nelle case firmate dai grandi architetti

Inquinamento atmosferico - ecco quante sigarette sono “costretti a fumare” i turisti in vacanza nelle principali città europee : Le vacanze dovrebbero essere un momento per rilassarsi e ricaricare le batterie, invece i turisti sono avvisati del fatto che trascorrere un lungo weekend in una delle 10 città europee più importanti ma anche più inquinate potrebbe avere lo stesso effetto sulla salute di 1-4 sigarette. A questi risultati si è giunti dall’analisi di diverse fonti. Il parallelo tra l’Inquinamento atmosferico e il fumo delle sigarette si basa sulla metodologia di ...