In Piemonte Più donne nei CDA grazie alla formazione

Piemonte - i 5 Stelle sollecitano il "loro" ministro Toninelli : "Meno parole e più fatti - bloccate la Torino-Lione" : Grillini in parallelo con i No Tav che oggi scrivono: "Perché non vengono sospese le delibere del Cipe che danno il via libera ai lavori? Perché non vengono sostituiti i vertici dell'opera?"