In Florida si vende “sabbia marziana” | 20 dollari al kg

(Di lunedì 1 ottobre 2018) L’Università Centrale dellapolvere marziana, alla modica cifra di 20al kg, più spese di spedizione: si tratta di una riproduzione di sabbia del pianeta rosso (ma anche di asteroidi), creata dai planetologi dell’Ucf su basi standard e scientifiche. “La copia è utile a tutta la comunità di ricerca, dal momento che vogliamo andare su Marte. Se stiamo per andare, avremo bisogno di cibo, acqua e altri elementi fondamentali. E poiché stiamo sviluppando soluzioni, abbiamo anche bisogno di testare queste idee. Ad esempio gli scienziati che stanno studiando i metodi per far crescere cibo su Marte hanno bisogno di provare le loro tecniche su un suolo che assomigli molto a quello marziano,” ha spiegato il fisico Dan Britt del Gruppo di Scienze Planetarie dell’Ucf. La copia è stata realizzata basandosi su informazioni sul suolo di Marte raccolte ...