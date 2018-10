In Borsa si compra Spread stabile Milano è la migliore d' Europa

In Borsa si compra. Spread stabile Acquisti su petroliferi e banche : Tornano gli Acquisti a Piazza Affari. Archiviato il venerdì nero post Documento di economia e finanza e sfondamento dell'obiettivo di deficit, è di nuovo calma a Piazza Affari che, subito dopo un avvio in rosso, recupera Segui su affaritaliani.it

Benetton - la holding delle Autostrade risale in Borsa. La Consob monitora le compravendite : Il mercato prova a rifare i conti sull’esito del braccio di ferro tra Autostrade per l’Italia e il governo all’indomani della strage di Genova. E, pur nell’incertezza generale, Atlantia riprende quota in Borsa, mettendo a segno un rimbalzo del 5,68% dopo aver toccato picchi a +6,8 per cento. Una magra ripresa, rispetto al -22% del giorno prima, ma in termini assoluti un rialzo consistente che è valso alla società che ...