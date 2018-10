' In arrivo pioggia | vento e fulmini' | scatta l' allerta meteo

Allerta meteo Sardegna : in arrivo pioggia e temporali nell’Isola : Allerta meteo ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico diramata oggi dalla Protezione civile regionale. Per 24 ore sono previsti temporali nei bacini del Flumendosa-Flumineddu e della Gallura, dal sud al nord dell’Isola. “Da mercoledì 19, sin dalle prime ore del mattino, sulla fascia costiera orientale della Sardegna saranno possibili temporali isolati o sparsi anche di forte di intensità – si legge nell’avviso ...

WEST NILE - GIOVANE COLPITO NEL RAVENNATE/ Ultime notizie - crescono i casi nonostante l'arrivo della pioggia : WEST NILE, Ultime notizie: l'emergenza continua nel nord del nostro paese, partita la disinfestazione nel cremonese, presto toccherà ovviamente anche ad altre città italiane.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:20:00 GMT)

Scatta l’allerta meteo : pioggia e grandine in arrivo. Ma poi cambia tutto : È l’ultimo weekend di mare dell’estate 2018? La settimana appena trascorsa, l’ultima del mese di agosto, ha riportato sulla Penisola sole ovunque: temperature torride, da caldo africano, e non solo. Ma qualcosa, nell’aria, sta cambiando in quest’ultime ore. Con l’allontanamento del ciclone che ha provocato la burrasca di fine Agosto, la pressione torna ad aumentare sull’Italia sebbene le regioni ...

Chiesa crollata a Roma : pioggia in arrivo - è corsa contro il tempo : I vigili del fuoco stanno predisponendo una copertura per proteggere le opere d'arte e continuare in sicurezza la rimozione delle macerie. Si indaga per disastro colposo -

Non solo danni : l’arrivo del maltempo con la pioggia salva i grandi laghi a secco : Non solo danni, l’arrivo del maltempo con la pioggia salva i grandi laghi a secco come il Lago Maggiore sceso al minimo storico del periodo e conseguenti limitazioni alla navigazione. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in occasione dell’allerta della protezione per temporali al Nord, dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto all’Emilia-Romagna. La percentuale di riempimento del Lago di Idro – sottolinea La Coldiretti – ...

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Variabile meteo - pioggia in arrivo per la Ferrari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del Gran Premio d’Italia 2018,14esima tappa del Mondiale di Formula Uno. I piloti tornano in pista cinque giorni dopo la gara di Spa-Francorchamps in cui il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel è riuscito ad imporsi davanti al leader del Mondiale della Mercedes Lewis Hamilton. La sfida tra i due pretendenti al titolo iridato si sposta a Monza, a casa di una Ferrari che sarà ...

Meteo : la pioggia non lascia l’Italia - in arrivo grandinate e temporali : Continua la fase di grande instabilità sul Belpaese: nelle prossime ore le previsioni Meteorologiche evidenziano la possibilità di nuove precipitazioni. Allerta per grandinate e temporali, in un quadro complessivo che non vedrà miglioramenti sostanziali prima di mercoledì. Stazionarie le temperature.Continua a leggere

Il meteo a Ferragosto : pioggia in arrivo al Sud - soleggiato al Nord : Il meteo a Ferragosto: pioggia in arrivo al Sud, soleggiato al Nord La seconda perturbazione di agosto rischia di rovinare il giorno di festa a migliaia di italiani e turisti. Dopo aver raggiunto le regioni settentrionali, il maltempo dovrebbe attraversare tutta la Penisola. Il 15 l’instabilità riguarderà buona parte del ...

Pioggia in arrivo - e brusco calo delle temperature - per Ferragosto : Roma, 13 ago., askanews, - Ferragosto sotto l'acqua. E' in arrivo infatti una perturbazione che investirà tutta la penisola, con temporali e un brusco calo delle temperature. 'L'inizio della settimana ...

Perseidi 2018 : in arrivo una pioggia di stelle cadenti. Ecco dove e come vederle : il Virtual Telescope , grazie ai suoi strumenti mobili, riprendera la pioggia delle Perseidi, condividendone la visione, come sempre, con i curiosi di tutto il mondo, in diretta. Per questa occasione,...