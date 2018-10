In 70 000 in piazza hanno chiesto unità al Pd Dove le divisioni restano

Pd in piazza contro il governo : «Siamo 70.000». Militanti gridano «Unità» : Il Pd supera la prova della piazza. «Siamo 70mila», esultano gli organizzatori della manifestazione in piazza del Popolo, a Roma. Dal palco il segretario Maurizio Martina...

Pd in piazza contro il governo : «Siamo 70.000». Militanti gridano «Unità» DIRETTA TV : Il Pd supera la prova della piazza. «Siamo 70mila», esultano gli organizzatori della manifestazione in piazza del Popolo, a Roma. Dal palco il segretario Maurizio Martina...

Pd in piazza contro il governo : 'Siamo 70.000'. Militanti gridano 'Unità' DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo , a Roma . Secondo gli organizzatori, a un'ora e ...

Pd in piazza contro il governo : «Siamo già 70.000». Militanti gridano «Unità - unità» DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo, a Roma. Secondo gli organizzatori, a...

Pd in piazza contro il governo : «Siamo già 70.000». E i militanti gridano «Unità - unità» DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo, a Roma. Secondo gli organizzatori, a...

Pd in piazza contro il governo «Siamo già 70.000». E i militanti gridano «Unità - unità» DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo, a Roma. Secondo gli organizzatori, a...

Pd in piazza contro il governo «Siamo già 50.000». E i militanti gridano «Unità - unità» DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo, a Roma. Secondo gli organizzatori, a...

Pd in piazza contro il governo «Siamo 50.000». E i militanti gridano «Unità - unità» DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo, a Roma. Secondo gli organizzatori, a...

DEF & BORSA/ Per Piazza Affari può iniziare una discesa fino a 18.000 punti : Sull'indice Ftse Mib fare attenzione alla resistenza dei 21.650 punti, perché se si rimane sotto c'è il rischio di un ribasso fino a quota 18.000.

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a consolidarsi sopra i 21.000 punti (18 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari prova a consolidarsi sopra i 21.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 04:51:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Per Piazza Affari quota 21.000 è ancora lontana (17 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari tenta ancora di raggiungere i 21.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 04:58:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari ancora a caccia dei 21-000 punti (14 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cercherà ancora di raggiungere i 21.000 punti. Non mancheranno dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 03:46:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari punta a quota 21.000 (11 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di raggiungere i 21.000 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 03:38:00 GMT)

SCUM arriva su PC - oltre 250.000 copie piazzate nelle prime 24 ore : SCUM, il gioco di sopravvivenza di Devolver Digital, è stato lanciato agli inizi di questa settimana per PC e ha registrato numeri che lo rendono il più grande lancio del publisher fino ad oggi, sottolinea VG247.I ragazzi di Gamepires hanno infatti twittato che le vendite del loro gioco hanno superato le 250.000 copie nelle prime 24 ore, mentre Devolver ha annunciato che il titolo è stato il suo più grande lancio di sempre. Il numero di ...