Imperia | ucciso da cacciatore | per la procura la vittima 18enne aveva un fucile Foto

Imperia - scambiato per un cinghiale e ucciso da un cacciatore. La procura : “Nathan aveva un fucile” : Continuano le indagini sulla morte di Nathan Labolani, il 19enne di Apricale, in provincia di Imperia, ucciso per errore da un cacciatore che lo aveva scambiato per un cinghiale. Secondo la procura della città ligure, la vittima aveva con sé un fucile e una cinquantina di munizioni, pur non essendo in possesso del parto d'armi.Continua a leggere

Imperia - Nathan Labolani ucciso da un cacciatore : il ragazzo di 19 anni scambiato per un cinghiale : Un cacciatore lo ha scambiato per un cinghiale e gli ha sparato: così è morto Nathan Labolani, un ragazzo di 19 anni di Ventimiglia. Fatale una fucilata all'addome. La dinamica...

Imperia - dramma durante la caccia : 19enne ucciso da un colpo di fucile all’addome : La giovane vittima non stava partecipando alla battuta di caccia. Il cacciatore, sentendo i movimenti, lo avrebbe scambiato per una preda e avrebbe esploso un colpo dalla propria carabina colpendolo in pieno. Per il 19enne sono stati inutili i successivi soccorsi giunti in elicottero, è morto poco dopo.Continua a leggere