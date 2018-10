Imperia | scambiato per un cinghiale e ucciso da un cacciatore La procura | “Nathan aveva

Imperia : ennesima tragedia di caccia - escursionista 19enne scambiato per un cinghiale : Nathan Labolani aveva 19 anni e stava passeggiando per i boschi in compagnia del suo cane, quando è stato raggiunto da un colpo calibro 300 Magnum sparato da un Winchester tra le mani di un cacciatore di 29 anni che lo aveva scambiato per un cinghiale. Il cacciatore è stato indagato per omicidio colposo e i fucili dei suoi compagni di battuta sequestrati per un’analisi balistica. In un solo mese sono già 17 le vittime dei cacciatori: WWF e ...