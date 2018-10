Il vero rischio per l' Italia | il taglio del rating ...

‘Italia - come stai?’ : equitazione bocciata nell’evento che contava davvero; judo - rischio zero medaglie a Tokyo 2020 : Settimana negativa per l’Italia negli sport olimpici. I Mondiali di judo ed equitazione hanno riservato delusioni in serie per gli azzurri, molti dei quali attesissimi alla vigilia. I World Equestrian Games di Tryon rappresentavano un vero e proprio esame di maturità per il Bel Paese, nonché il primo appuntamento qualificante per Tokyo 2020. Dopo decenni di anonimato, siamo tornati nelle posizioni di vertice del salto ostacoli, con due ...

“Italiani disoccupati a rischio espulsione da Germania”/ Sottosegretario Merlo : “Se vero - è grave” : “Italiani disoccupati a rischio espulsione da Germania”. La segnalazione di diversi immigrati. Sottosegretario Merlo: “Se vero, è grave”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:38:00 GMT)

L’America e il rischio di un vero “1984” : “La definizione di totalitarismo può essere la saturazione di ogni aspetto della vita quotidiana da parte degli ordini politici e della messaggistica di giustizia sociale. Al ritmo attuale, L’America presto assomiglierà a romanzi distopici come ‘1984’ o ‘Il mondo nuovo’, dove tutti gli aspetti della

Il maltempo ha messo a rischio la vendemmia nel veronese : È forte l'allarme maltempo nel veronese, colpito nel fine settimana da nubifragi di straordinaria intensità che hanno indotto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a decretare questa mattina ...

Serie B - Cosenza-verona a rischio rinvio per le condizioni del campo : Terreno di gioco in condizioni ai limiti dell'agibilità, allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Alle 18 è in programma la sfida con l'Hellas Verona che però è a forte rischio rinvio proprio per lo ...

Serie B - Cosenza-verona a rischio. Lavori ancora in corso allo stadio : Corsa contro il tempo per lo svolgimento della gara Cosenza-Verona in programma questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio San Vito-Marulla. I Lavori per il rifacimento del manto erboso sono ancora in ...

Caos in Serie B : Cosenza-Hellas verona a rischio rinvio - i calabresi rischiano la sconfitta a tavolino ed una penalizzazione : Caos infernale in Serie B dove Cosenza-Hellas Verona (inizio alle 18) è a serio rischio rinvio. Il motivo? Le pessime condizioni del terreno di gioco, rizollato due notti fa. In questi minuti è in corso un primo sopralluogo per decidere il da farsi con il Cosenzache rischia una sconfitta a tavolino (0-3), oltre ad un punto di penalizzazione in classifica. Mentre la società calabrese vorrebbe giocare, i veneti sono per il no in quanto ...

Martina a Di Maio : "governo vero rischio per l'Italia" : 14.07 - Il segretario del Pd Maurizio Martina replica al vice premier Luigi Di Maio che ha parlato di un'Italia non ricattabile dai mercati: "è l'Italia a non essere ricattabile da voi e dalla vostra irresponsabilità. Il vero rischio per gli italiani è questo governo diviso su tutto che vive solo di propaganda".On. Di Maio, è l’Italia a non essere ricattabile da voi e dalla vostra irresponsabilità. Il vero rischio per gli italiani è questo ...

Martina a Di Maio : governo vero rischio : 14.04 Il segretario del Pd Martina replica all'allarme lanciato dal vicepremier Di Maio riguardo ai mercati internazionali. "On. Di Maio è l'Italia a non essere ricattabile da voi e dalla vostra irresponsabilità. Il vero rischio per gli italiani è questo governo diviso su tutto, che vive solo di propaganda", scrive Martina su Twitter.

Caso Marchionne - esperti Usa : il vero rischio è la perdita di fiducia di mercati e investitori : La morte del top manager e la dinamica della comunicazione fa discutere negli Stati Uniti. Per l’avvocato William Rosenstadt, «la rilevanza del Ceo per il gruppo» pone il problema della comunicazione tempestiva delle condizioni di salute. Ma Fca nega di esserne stata a conoscenza e quindi decadono «gli interrogativi su eventuali obblighi». Le class action da parte di investitori sono possibili, ma gli esiti sono sempre incerti. ...