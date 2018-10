Il Torino si prepara così in vista del Frosinone VIDEO

Torino - Mazzarri prepara il cambio di modulo : pronto Zaza : Il Torino si prepara per la gara di campionato contro la Spal, scalpita l’attaccante Simone Zaza ed in particolar modo Mazzarri pensa al cambio di modulo, probabilmente ad un 3-4-1-2 con Iago alle spalle di Zaza e Belotti. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore: “E’ la squadra prima in classifica, facile immaginare dunque che per noi non sarà una gara facile da affrontare, ma questo è un calcio che riserva spesso delle ...

Un Torino “rivoluzionato” contro l’Inter : Mazzarri tra novità e ballottaggi prepara l’11 per San Siro : Torino alle prese con la fase di preparazione dell’incontro delicatissimo di domenica in casa dell’Inter, Mazzarri metterà in campo molti nuovi arrivi Il Torino di Walter Mazzarri si appresta a giocare una gara delicata sul campo dell’Inter. Le due squadre sono state entrambe sconfitte all’esordio ed ora sono in cerca di riscatto immediato per non partire con un grave handicap in campionato. I granata di Mazzarri, ...