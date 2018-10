Il Saturday Night Live schernisce Fortnite con un divertente sketch di Adam Driver

eurogamer

: #TVUSA Giorno per giorno Flash #2417 — #Ascolti statunitensi di domenica 30 settembre 2018: debutto positivo per la… - antoniogenna : #TVUSA Giorno per giorno Flash #2417 — #Ascolti statunitensi di domenica 30 settembre 2018: debutto positivo per la… - RedBlack85 : Fortnite invade il Saturday Night Live, dov’è protagonista di uno sketch con Adam Driver - VG247it : Fortnite invade il Saturday Night Live, dov'è protagonista di uno sketch con Adam Driver - -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Cosa certifica di più la trasformazione di un videogioco in cultura di massa, se non la sua apparizione in uno degli show più seguiti degli Stati Uniti d'America?polverizza anche questo traguardo, diventando protagonista di unoalche include nientepopodimeno che, il Kylo Ren della nuova trilogia di Star Wars.La gag, riportata dai colleghi di Eurogamer.net, mostra un padre alle prese connel tentativo di trovare un espediente per legare con suo figlio, una situazione che ricordando il successo del gioco sarà sicuramente già capitata a migliaia di padri in tutto il mondo. Loconferma ancora una volta comesia diventato materia di cultura generale, arrivando a calcare anche i palcoscenici più importanti della televisione statunitense.Potete trovare la scena delall'interno di questa notizia. Che ...