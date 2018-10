Il ritorno di Alessandra Amoroso | «Sempre più felice di quella che sono»

vanityfair

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Firenze. Terza edizione del Wired Next Fest, nella splendida cornice di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria. La Sala dei Cinquecento, con i suoi soffitti alti diciotto metri e le decorazioni del Vasari, ospita venerdì 28 settembre la Opening Night Musicale con, la cantante salentina che, a due anni di distanza dal precedente lavoro Vivere a colori, torna il 5 ottobre con il suo nuovo album di inediti: 10. Come i dieci anni di carriera che festeggia nel 2018. Ma anche un po’ «IO», perché in queste nuove quattordici canzoni c’è lei, con i suoi valori, il suo modo di vivere l’amore e, soprattutto, il suo pubblico, che in questo progetto diventa ancora di più protagonista. Come ci racconta lei in anteprima nella videointervista qui sopra >>al Wired Next Festal Wired Next Festal Wired Next ...