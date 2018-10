Il rientro di Tria? Era già programmato Non c' è nessun motivo per mettere in

Brusca frenata per Piazza Affari con spread a 275. rientro anticipato di Tria a Roma : Domani il ministro non parteciperà alla riunione dell'Ecofin. Intanto lo spread è risalito sopra 275 e il rendimento del Btp 10 anni al 3,25%. Euro/dollaro sopra 1,16. Petrolio in rialzo. Moscovici critica i saldi di bilancio italiani...

Def - Moscovici : «Deficit italiano al 2 - 4% è deviazione significativa». Tria anticipa il rientro a Roma : «Ciò che posso dire adesso è che quanto indicato dall’Italia è una deviazione molto, molto significativa» rispetto agli impegni di bilancio. Lo ha detto all’Eurogruppo il commissario Ue Pierre Moscovici precisando che per quanto riguarda il deficit/pil nominale non viene superata la soglia del 3%, ma per il deficit strutturale le regole Ue indicano la necessità di una riduzione. Tria non partecipa all’Ecofin di ...

