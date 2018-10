Il racconto di una madre | “A 13 anni mio figlio Paris ha ucciso la sorellina di 4 anni”

Volontari sul fronte dell'incendio. Il racconto di Gianluca della Racchetta : 'Una notte infernale sul Monte Serra' : 'Una notte infernale, dove ci siamo messi a difesa di case e famiglie, dove ci siamo visti spuntare le fiamme alte da tutte la parti, dove ho visto una giovane ragazza scoppiare a piangere con le ...

Una bufala le banane con virus AIDS? Vecchia conoscenza il racconto della frutta infetta dal Guatemala : Possiamo definire soltanto una bufala quella delle banane con virus AIDS in circolazione in queste ore soprattutto via Facebook? Esiste un seppur minimo rischio che davvero della frutta di importazione, in questo caso particolare proveniente dal Guatemala, possa essere responsabile di un rischio così grave per la salute umana? Possiamo smentire, senza alcun timore, ogni allarmismo e pure il presunto avviso della dottoressa Carissa Etienne F., in ...

Lanciano - terrore durante una rapina : dall'ospedale il racconto della vittima (VIDEO) : Carlo Martelli, un medico di 69 anni, nel tardo pomeriggio di sabato è stato aggredito insieme alla moglie Niva Bazzan e al figlio disabile da un gruppo di quattro banditi. Un'aggressione efferata quella della banda che, considerata la resistenza posta dalla famiglia, ha tagliato il lobo della signora Niva per convincere il signor Carlo, il chirurgo fondatore dell'associazione per disabili Anfass, a 'sganciare' il bottino. I quattro hanno ...

Evra ed il suo racconto stomachevole : “una volta ho fatto la cacca nelle scarpe a Piquè” : Patrice Evra ha raccontato alcuni retroscena riguardanti lo spogliatoio del Manchester United, uno scherzo a Piquè non proprio piacevole Patrice Evra, parlando a Sky UK, ha rivelato un particolare della sua vita di spogliatoio alquanto strano. Il calciatore, ai tempi del Manchester United, ha avuto uno scambio di scherzi poco piacevoli con l’allora giovanissimo Piquè. Ecco il racconto di Evra: “Sì, mi avevano bruciato le ...

Germania - avviso agli italiani “Rimpatriati se senza lavoro”/ Ultime notizie - il racconto di una donna incinta : “italiani disoccupati a rischio espulsione da Germania”. La segnalazione di diversi immigrati. Sottosegretario Merlo: “Se vero, è grave”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:02:00 GMT)

Michela Sturaro - moglie di Angelo Pintus/ In Pintus@Ostia Antica il racconto del matrimonio e la luna di miele : Michela Sturato sarà ancora protagonista su Italia1 dopo la famosa proposta di matrimonio all'Arena di Verona, cosa racconterà Angelo Pintus sul loro rapporto?(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 20:08:00 GMT)

Ci vediamo in tribunale - il racconto documentato vince e convince : Anche il pomeriggio di Rai 2 si è riaperto con il ritorno di Ci vediamo in tribunale. Quello che in gergo tecnico viene chiamato 'scripted reality' per il suo genere 'teatrale' di raccontare i casi presi in esame sotto forma di sceneggiate che potrebbero fare a gara con quelle propinate da Forum ogni giorno.La trasmissione non ha un conduttore ma solo una voce fuori campo che guida lo spettatore nella spiegazione delle cause, un trend che negli ...

Il racconto choc di una donna : "La coca rende schiavi del sesso. Vengono perversioni strane" : Festini a base di sesso, alcol e, soprattutto, cocaina. Chiara, nome di fantasia, racconta a ParmaToday la sua vita nella città emiliana dei locali notturni dove la coca "è veramente una macchina da guerra" e "ha dei costi accessibili a tutti"."A Parma basta una telefonata e te la portano. Se vai in una delle vie ben conosciute puoi comprarla, ci sono i locali dove sai che te la vendono, poi il tuo pusher non ti lascia, te la propone, te la ...

“Non ricordo nulla”. Stuprata dopo la disco - il racconto choc di una 17enne. Dove è successo : Ancora un caso di violenza sessuale che coinvolge una giovane ragazza. Teatro dell’orrore ancora una volta il Friuli Venezia-Giulia: dopo l’orrore consumatosi a metà agosto che ha coinvolto una quindicenne e un senegalese a Jesolo, una turista tedesca ha denunciato alle autorità italiane di aver subito un abuso. È successo la notte di giovedì a Bibione: la giovanissima piangeva quando si è presentata nella caserma dei carabinieri ...

Enrico Lucci : «Vi racconto l'Italia tutta selfie e like. Le parolacce? Me le ha insegnate Funari» : 'Io se oggi fossi un pischello starei continuamente su Facebook a ciattà per rimorchià le ragazze'. Ma nonostante questa confessione Enrico Lucci si prepara ad analizzare, alla sua maniera, il mondo ...

Badante polacca accoltella 4 persone a Canneto : morta una donna/ Ultime notizie - il racconto di un testimone : Mantova, donna accoltella passanti per strada: Ultime notizie Canneto sull'Oglio, Badante polacca uccide bibliotecaria museo civico. Ferite altre tre persone in preda ad un raptus omicida.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:13:00 GMT)

TV - Rai1 : a “Techetechetè” il racconto di una passione tra i vulcani : In occasione della 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, domenica 2 settembre su Rai1 alle 20:35 Techetechetè accenderà i riflettori su Anna Magnani, Roberto Rossellini ed Ingrid Bergman, al centro di una storia intrecciata che nel 1949 sconvolse l’Italia perbenista e l’America puritana. Tra le ravvicinatissime due isole delle Eolie, Stromboli e Vulcano, si girarono, in contemporanea, due film: “Stromboli, terra di Dio”, ...

Calderoli : "Ho rischiato di morire per una puntura di zanzara"/ Il racconto choc del senatore della Lega : Roberto Calderoli, paura per il vicepresidente del Senato: ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele per encefalite virale provocata da una puntura di zanzara. Il racconto choc.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:04:00 GMT)

“Così ho salvato una donna dalla morte” : il racconto del passante-eroe : A MilanoToday l'intervista ad Adriano Candido de Oliveira, il 37enne che lo scorso 29 agosto ha salvato una donna che stava...