Il Nobel per la Medicina a Allison e Honjo per le terapie anticancro

Che cos’è l’immunoterapia che ha appena vinto il Nobel per la medicina : Il primo dei prestigiosi riconoscimenti attesi per la settimana è arrivato: James P. Allison e Tasuku Honjo hanno ricevuto il Nobel per la medicina oggi per le loro scoperte nel campo dell’immunoterapia contro il cancro, una branca relativamente nuova della lotta alla malattia. Spesso considerata il quarto pilastro della terapia oncologica (dopo chirurgia, radioterapia e farmaci antitumorali). In particolare i due ricercatori sono stati ...

Nobel per la Medicina 2018 - genetista : l’immunologia molecolare “sta cambiando il mondo” : Quella premiata oggi con il Nobel della Medicina 2018 è una scoperta “davvero rivoluzionaria, che sta cambiando la Medicina moderna e ha aperto la strada alla terapia personalizzata del cancro, fornendo anche gli strumenti necessari: le proteine ingegnerizzate. Perché ormai abbiamo tutti ben compreso che ogni tumore è diverso dall’altro“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute Giuseppe Novelli, genetista e rettore ...

Nobel per la Medicina 2018 : premiata la rivoluzionaria terapia dei “checkpoint immunitari” : Il Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2018 è stato assegnato oggi a James P. Allison e a Tasuku Honjo per la scoperta dell’immunoterapia anticancro. Studiando la capacità del nostro sistema immunitario di attaccare le cellule tumorali, i vincitori del premio Nobel 2018 hanno stabilito un principio rivoluzionario: hanno mostrato come diverse strategie per inibire i “freni” posti al sistema immunitario possano essere ...

Nobel per la Medicina 2018 : ecco le curiosità - dai premi “rosa” alle coppie padre-figlio : Assegnato oggi il premio Nobel per la Medicina 2018: sono tante le curiosità che riguardano questo riconoscimento, tra cui ad esempio i premi “rosa“. Sono infatti dodici finora le donne premiate con il Nobel per la Medicina: la prima fu Gerty Cori nel 1947, e l’ultima la scienziata cinese Youyou Tu, nel 2015 (tra queste si ricordi anche l’italiana Rita Levi Montalcini). Il più giovane scienziato insignito è stato ...

Nobel - premio per la Medicina alla terapia contro il cancro grazie al «freno» delle cellule : Sono stati premiati per le ricerche sul freno naturale che riesce a bloccare l’avanzata dei tumori. A James P. Allison e a Tasuku Honjo è andato il premio Nobel per la Medicina 2018. I loro studi partiti in laboratori diversi sono quelli su cui si basa l’immunoterapia già applicata in tanti casi di tumore. https://twitter.com/NobelPrize/status/1046694080883949568 Aver stabilito questo nuovo principio per la cura ha portato il premio ...

