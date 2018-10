Il ministro Tria diserta l’Ecofin Ue chiede chiarimenti sulla manovra | “Non sembra

Tria : "Ue stia tranquilla - debito-Pil scenderà" | Ecofin - ministro non partecipa : torna a Roma : "Cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra". Così Giovanni Tria, entrando all'Eurogruppo. Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli", e ha anche rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a stasera

Economia. Paci scrive al ministro Tria e solleva il problema accantonamenti : 'Prendo atto che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata dal Consiglio dei Ministri indica un rapporto tra deficit e Pil al 2,4% per gli anni 2019, 2020 e 2021, e che questo incremento dell'indebitamento pubblico permetterà di ...

L'assessore del Bilancio Raffaele Paci ha scritto al ministro Giovanni Tria : «Se è finito il periodo dell'austerità e della necessità di ... : «Illustre ministro Tria, Prendo atto che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata dal Consiglio dei Ministri indica un rapporto tra deficit e Pil al 2,4% per gli anni ...

Oggi l'Eurogruppo - il ministro Tria incontra i partner europei : ... ma a Bruxelles viene dato per sicuro che se ne parlerà comunque, a margine dei lavori, e soprattutto sarà questa la prima occasione per il ministro italiano dell'Economia, Giovanni Tria, di parlarne ...

Il ministro Tria oggi all'Eurogruppo - primo test con i partner dell'Ue sul Def : Attesa per il duplice test sulla manovra. Non solo dalla riapertura dei mercati dopo il venerdì nero delle borse ma anche il primo faccia a faccia tra il ministro dell'economia Tria e i partner dell'unione europea -

Intervista a Tria : «Ecco perché resto ministro. Il debito pubblico scenderà di un punto all'anno» : «Sono qui con voi a fare un'Intervista come ministro dell'Economia. Questa mi pare una risposta chiara alle voci su mie dimissioni, che non ho mai minacciato». Giovanni Tria esordisce così nel lungo colloquio che il 29 settembre ha concesso al Sole 24

Intervista a Tria : «Ecco perché resto ministro. Il debito pubblico scenderà di un punto all’anno» : In un’Intervista al Sole 24 Ore in edicola oggi il ministro dell’Economia Giovanni Tria rompe il silenzio, illustra obiettivi di crescita e debito e spiega: «Non è una sfida alla Ue: il pareggio di bilancio resta un nostro obiettivo»...

'Non ho mai minacciato le dimissioni' - il ministro Tria - : Roma, 30 set., askanews, - La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e all'1,7% nel 2020, e mette in programma una discesa del peso del debito di un punto all'anno per i ...

Tria - l’intervista al ministro : “Smentisco le mie dimissioni” : Erano solo indiscrezioni non veritiere quelle riguardanti le dimissioni del ministro dell’economia Giovanni Tria. Ad annunciare la verità su questo argomento è lo stesso responsabile del Tesoro, durante un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore. Le dichiarazioni di Tria: “Non ho mai pensato di dimettermi e non ho mai minacciato defezioni dalla carica che ricopro”. Il ministro, tuttavia, dichiara anche di rendersi conto delle ...

"Ecco perché resto ministro" - parla Tria : "Non ho mai minacciato" le dimissioni. Lo assicura il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista al Sole 24 Ore. Il responsabile del Tesoro chiarisce di rendersi "perfettamente conto delle preoccupazioni europee, e del fatto che i livelli di deficit ...

Cosa dice il ministro Tria sul DEF e sul deficit al 2 - 4% : Che è il risultato di una mediazione «non da poco», e che non ha mai minacciato di dimettersi The post Cosa dice il ministro Tria sul DEF e sul deficit al 2,4% appeared first on Il Post.

Tria : «Ecco perché resto ministro. Manovra per la crescita - il debito scenderà» : In un’intervista al Sole 24 Ore in edicola oggi il ministro dell’Economia Giovanni Tria rompe il silenzio, illustra obiettivi di crescita e debito e spiega: «Non è una sfida alla Ue: il pareggio di bilancio resta un nostro obiettivo»...

Sergio Mattarella - la telefonata a Giovanni Tria e il precedente del governo Berlusconi col ministro Ruggiero : La cosa che voleva più di tutte Sergio Mattarella era che Giovanni Tria rimanesse al suo posto al ministero dell'Economia. Per il ministro così come per il presidente della Repubblica ci sono stati momenti di grande tensione tra gli attacchi e le minacce di Luigi Di Maio - 'Pretendo che un ministro serio trovi i ...

Manovra - passa la linea Di Maio-Salvini. Il ministro Tria è «ostaggio» : Oggi il ministro dell’Economia Giovanni Tria compie 70 anni, ma non ha nessuna voglia di festeggiare. Per regalo aveva chiesto di tenere bassa l’asticella del deficit nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Alla fine, però, è prevalsa la linea dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini: la famosa soglia di sicurezza del 2% è stata ampiamente sforata (il deficit nel 2019 salirà al 2,4% del Pil) per ...