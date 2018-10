Il governo difende la manovra | Di Maio | ' Terrorismo mediatico per far salire lo spread'

Pd in piazza a Roma contro il governo : 'Qui per difendere l'Italia' - : Secondo gli organizzatori sono 50mila le persone presenti a piazza del Popolo con lo slogan "L'Italia che non ha paura". I militanti chiedono unità. Zingaretti: "Rigenerare il Pd superando le ...

Pd - Emiliano : “Cambi e smetta di difendere le lobby e i poteri forti. Manovra del governo? È di sinistra” : “Il Pd non può difendere interessi lobbistici, deve tornare a essere un partito di popolo. Deve cambiare giudizio anche su questa Manovra, che è di sinistra”. A dirlo, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine di Urbact, il festival delle buone pratiche dell’Anci che si tiene a Bari. L'articolo Pd, Emiliano: “Cambi e smetta di difendere le lobby e i poteri forti. Manovra del governo? È di sinistra” ...

Audio Casalino - Paragone (M5s) : “Tria difende i dirigenti del Mef? Forse ha sbagliato governo” : “Se Tria difende i tecnici e i dirigenti del Ministero dell’Economia allora significa che ha sbagliato governo in cui fare politica”. A dirlo, in un videomessaggio pubblicato su Facebook, è il senatore del M5s, Gianluigi Paragone, riferendosi alla vicenda nata dopo la diffusione dell’Audio di Rocco Casalino e le conseguenti prese di posizione all’interno dell’esecutivo. “Noi siamo il governo del ...

Conte difende Casalino : 'Piena fiducia - governo unito sulla manovra' : Conte ribadisce la fiducia a Rocco Casalino, finito nella bufera per un audio nel quale attacca i tecnici del Mef. LEGGI ANCHE Casalino nella bufera per audio contro tecnici Mef: 'Conversazione ...

Mattarella bacchetta il governo e difende l'Unione europea : Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ci sono dubbi. Il futuro dell'Unione europea sarà migliore senza nazionalismi e mercanteggiamenti. La prima carica dello Stato, parlando al vertice di Arraiolos, che riunisce 13 presidenti di Paesi europei per disvutere del futuro dell'Unione, ricorda di essere "nato durante i bombardamenti" e di aver per questo "un'innata diffidenza, e un'innata idiosincrasia verso qualunque pericolo di ...

Eros Ramazzotti per il governo 5 Stelle Lega - da ex comunista difende Matteo Salvini ma anche le ONG : Non amo la politica, non sono per un partito o per un colore, ma sono dalla parte della gente. Nella mia visione del mondo, la gente deve stare bene. E credo di interpretare il classico prototipo ...

[Il ritratto] Fusaro - il filosofo bello che difende in tv il governo del cambiamento. E sogna la guerra tra popolo ed élite : L'ultimo Grande Difensore di questo governo è un giovane filosofo di bell'aspetto, phisique di ruolo e parlantina spigliata, che magari non è sempre molto coerente con quel che diceva in passato ...