Il Giappone non è solo Abenomics e Sushi

Ai Giapponesi non piacciono i tatuaggi - nemmeno quelli dei rugbisti : A Londra c'è chi storce il naso, tanti sono i giocatori tatuati nel regno di Sua Maestà, e chi invece ricorda che quando nel 2003 Wilkinson e Johnson sollevavano la Coppa del Mondo in squadra non c'...

Rossi : “Il team lavora - ma i Giapponesi non ci aggiornano” : Sabato complicato per Valentino Rossi ad Aragon, che continua a combattere contro le difficoltà tecniche della Yamaha valorizzando al massimo il team e il grande lavoro svolto quotidianamente nella sede di Gerno di Lesmo: caduto nelle FP3, è stato costretto a disputare il Q1, ma non è riuscito a passare e a lottare per la […] L'articolo Rossi: “Il team lavora, ma i giapponesi non ci aggiornano” sembra essere il primo su ...

Banca del Giappone conferma tassi e prospettive economia nonostante... : Banca del Giappone ha mantenuto invariata la propria politica monetaria, confermando la previsione di un proseguimento di una crescita moderata dell'economia, su cui pesano però le crescenti tensioni sul commercio internazionale.

Il Giappone proprio non vuole rinunciare a cacciare le balene : Nonostante la carne non si venda molto, e la caccia vada "mascherata" con la ricerca scientifica: ora vogliono pure cambiare le regole internazionali The post Il Giappone proprio non vuole rinunciare a cacciare le balene appeared first on Il Post.

Energia : Giappone - la principale centrale termoelettrica dell'Hokkaido non tornerà operativa prima di novembre : Il ministro dell'Economia Giapponese, Hiroshige Seko, ha spiegato durante una conferenza stampa nella giornata di oggi che il generatore n.1, dall'output di 350mila kilowatt, potrebbe tornare ...

Volley - Mondiali 2018 : non solo Italia-Giappone - Bulgaria-Finlandia apre il torneo a Varna : Non soltanto Italia-Giappone nella prima giornata dei Mondiali 2018 di Volley maschile in programma domenica 9 settembre. La rassegna iridata, infatti, viene ospitata in parte nel nostro Paese e in parte in Bulgaria dove la Nazionale padrona di casa sfiderà la Finlandia nel match d’apertura in programma a Varna. I verdi potranno contare sul supporto del proprio pubblico e partiranno favoriti contro la compagine scandinava, desiderosi di ...

Us Open – Federer debutta sul velluto - lo svizzero non lascia scampo al Giapponese Nishioka : Il tennista svizzero stende in tre set l’avversario giapponese accedendo così al secondo turno dello slam americano Tutto facile per Roger Federer al debutto agli Us Open 2018, lo svizzero si sbarazza in tre set del giapponese Nishioka, mai in partita nell’arco dell’intero match. Tre set a zero il punteggio sul cemento americano, troppo netto il divario tra i due giocatori in campo, con il numero due della classifica Atp ...