Il Football Club Crotone comunica di aver affidato ad Antonio Galardo il ruolo di Club

Di Carlo (Dg Football Club Frascati) : «Squadre agonistiche a buon punto - Scuola calcio ok» : Roma – E’ stato un mese di settembre molto positivo per il Football Club Frascati. La società dei presidenti Stefano Lopapa e Claudio Laureti sta raccogliendo i frutti di un profondo lavoro iniziato lo scorso anno e proseguito anche nei mesi estivi. «Gli Open day della Scuola calcio hanno dato ottime risposte – dice il direttore generale Gianfranco Di Carlo – Fa piacere che i genitori ci stiano dando fiducia e lo staff coordinato dal ...

Football Club Frascati (Juniores prov.) - Martella : «Possiamo provare a vincere il campionato» : Roma – Quello della Juniores provinciale è decisamente un gruppo “speciale” per il Football Club Frascati. I ragazzi affidati quest’anno a Filippo Martella, nella passata annata sono stati guidati da mister Gianfranco Di Carlo (affiancato dallo stesso Martella) e di fatto hanno rappresentato l’unico gruppo agonistico del sodalizio tuscolano. Per questo la società ha “premiato” i ragazzi con la consegna di una speciale maglia di allenamento ...

Dopo Inter e Milan - nasce il Milano City Football Club : Con i campionati fermi a causa degli impegni delle nazionali [VIDEO] impegnate nella nuova Uefa Nations League, il calcio italiano si appresta ad accogliere una nuova formazione che andra' a rappresentare la citta' di Milano, di cui sara' la terza squadra Dopo Milan e Inter. nasce infatti la nuova Milano City Football Club, compagine che sara' caratterizzata dai colori sociali granata e che potra' contare in questa stagione sulla partecipazione ...

Accadde oggi - 8 Settembre 1928 : il Football Club Internazionale Milano si fonde con l’U.S. Milanese : 1/9 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Accadde oggi – 07/09/1893 : nasce il Genoa Cricket and Football Club [VIDEO] : Esattamente 125 anni fa, la sera di giovedì 7 settembre 1893, in Via Palestro a Genova si iniziò a scrivere la storia del Genoa, la più antica società del calcio italiano. La comitiva inglese firmataria dell’atto di nascita del Grifone era guidata da Charles Alfred Payton, futuro baronetto dell’Impero Britannico e Console generale della Regina Vittoria a Genova. La sede dove fu realizzato l’atto di nascita, infatti, fu ...

Football Club Frascati : lunedì si inizia con l’agonistica : Football Club Frascati: lunedì si inizia con l’agonistica, martedì primi Open day Scuola calcio Frascati (Rm) – Vacanze finite per il Football Club Frascati. La società dei presidenti Stefano Lopapa e Claudio Laureti, che in realtà in estate ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca di atleti soprattutto per l’agonistica (con il settore che conterà su ben cinque squadre contro la sola Juniores della passata annata), è pronta per iniziare ...

Football Club Frascati - Marcelli : “La Scuola calcio ripartirà con tante le novità” : Frascati (Rm) – Ancora qualche giorno di riposo, poi l’attività del Football Club Frascati riprenderà in maniera intensa e frenetica sia per ciò che concerne l’agonistica che per ciò che riguarda la Scuola calcio. Il settore di base è stato affidato nuovamente a Lorenzo Marcelli, giovane professionista che ha dimostrato grandi qualità organizzative e didattiche nel corso del tempo. «L’attività della Scuola calcio riaprirà ufficialmente dal 3 ...

Acronis & Arsenal Football Club per la protezione dati : Acronis leader globale della protezione informatica e lo storage nel cloud ibrido, si appresta a festeggiare il 15° anniversario dalla fondazione annunciando la recente partnership tecnologica con l’Arsenal Football Club. La partnership, presentata durante una conferenza stampa a Singapore, ai margini del torneo pre-stagionale a cui la squadra prende parte, prevede che l’azienda svizzero-singaporiana fornisca soluzioni di protezione ...

Forest Green Rovers Football Club - la prima squadra di calcio “a emissioni zero” : uno stadio tutto in legno - solo cibo vegano ed energie rinnovabili [FOTO] : 1/13 ...

Football Club Frascati : Rodo presenta il nuovo staff tecnico agonistico del club tuscolano : Roma – Il dado è tratto. Il Football club Frascati è già pronto per vivere la stagione 2018-19, avendo gettato le basi della nuova annata con grande anticipo. Il neo responsabile del settore agonistico Alessandro Rodo, che assieme al direttore generale Gianfranco Di Carlo ha scelto i nuovi tecnici, fornisce il quadro completo: “Innanzitutto c’è da dire che siamo orgogliosi di poter annunciare l’iscrizione di ben cinque gruppi ...