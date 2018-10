eurogamer

Il diritti di 64 titoli Acclaim, tra cui il gioco tratto da Street Fighter: The Movie, sono stati acquistati

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Avete presenteEntertainment? Era un publisher di videogiochi che purtroppo nel 2004 fallì e dovette chiudere.Ebbene, oggi è giunta notizia che una società canadese nota come Liquid Media ha acquistato un'ingente quantità didi giochi appartenuti proprio adEntertainment. per la precisione Liquid Media, la società canadese in questione, ha acquistato idi ben 64 giochi da un'altra società, Throwback Entertainment, la quale aveva a sua volta acquistato ia suo tempo da.In sostanza, riporta Eurogamer, stiamo parlando di un vasto assortimento di giochi per lo più dimenticati. Tra questi abbiamo il port per PC del 1996 di Bubble Bobble, così come Wetrix, qualche titolo NBA Jam, ma quel che salta subito all'occhio è ilbasato su: The.Read more…