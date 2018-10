Il Decreto Sicurezza viene attenuato | per gli immigrati a processo una garanzia in più

Decreto Sicurezza al Quirinale - il ministero : "Nessuna modifica". Ma l'articolo 10 è stato "attenuato" : Per il Viminale, è sbagliato parlare di "modifica" al Decreto immigrazione e Sicurezza in materia di sospensione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. Ma l'articolo 10 del "testo definitivo" sembra in effetti 'attenuare' quanto illustrato dalla relazione diffusa subito dopo il Consiglio dei ministri dei lunedì scorso. Secondo quella relazione, la Commissione territoriale può sospendere l'esame ...

Decreto Sicurezza al vaglio del Colle : ANSA, - ROMA, 1 OTT - IL Decreto sicurezza è al vaglio del Quirinale in vista della firma. E' quanto si apprende da ambienti parlamentari.

Decreto Sicurezza come le leggi razziali - Salvini : ‘Questi non sono normali’ : Domenica 30 settembre il settimanale L’Espresso, diretto da Marco Damilano, esce nelle edicole con una copertina che sta gia' facendo discutere. La prima pagina riproduce, infatti, quella de La difesa della razza, rivista diretta da Telesio Interlandi durante il Ventennio fascista e fondata nel 1938, in corrispondenza con il varo delle leggi razziali da parte del Regime. In pratica, l’intento palese del settimanale del Gruppo Espresso è quello ...

Decreto Salvini - Sicurezza e Immigrazione... ci siamo! : ... oltre alla spietata disumanità, che per me è già frustante abbastanza, e alla strumentalizzazione partitica, quanti posti di lavoro perderemo, quanta economia locale poteva essere favorita ed invece ...

Decreto Sicurezza - i ‘professoroni’ lo stroncano : ‘Aberrazioni giuridiche’ : I ‘professoroni’, termine coniato da Maria Elena Boschi nel 2014, tornano a far sentire la loro voce nell’agone politico italiano. L’associazione Liberta' e Giustizia, storicamente orientata a sinistra, ha infatti pubblicato un appello sul suo sito internet nel quale condanna senza mezzi termini il Decreto sicurezza [VIDEO] da poco approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento, fortemente voluto dal ministro dell’Interno, Matteo ...

'Con il Decreto Sicurezza di Salvini la deriva razzista diventa legge' : Il primo provvedimento formalmente proposto da questo governo individua un nemico pubblico: lo straniero. E sancisce, 80 anni dopo le leggi razziali, che non siamo tutti uguali 1938-2018: la difesa della razza. L'Espresso in edicola domenica 30 settembre"

Tutti i motivi per cui il Decreto Sicurezza è incostituzionale : L'Asgi ha spiegato perché alcuni punti del decreto Salvini sono incostituzionali: "Non si comprende, innanzitutto la necessità del ricorso alla decretazione d'urgenza - specie in una fase come quella attuale, in cui il numero delle persone straniere che giungono in Italia è talmente ridotta da non comportare alcuna forma di allarme sociale".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza e Decreto Sicurezza : le critiche della Cei : Reddito di cittadinanza e decreto sicurezza sono due punti fermi del programma di governo ma proprio entrambi sono al centro di critiche mosse dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei ...

Migranti : non piace ai vescovi il Decreto Sicurezza : Forti critiche dei vescovi al decreto Sicurezza varato dal governo. "Mi preoccupa - ha detto il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, incontrando i giornalisti a conclusione del Consiglio Episcopale Permanente - il fatto dell’abrogazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari o la riduzione degli stessi, perché in questo modo si rischia di portare persone a futuro incerto". Il cardinale ha criticato ...

Delrio (PD) : "Il Decreto di Salvini porterà insicurezza" : Il capogruppo del PD alla Camera Graziano Delrio è stato questa mattina ospite di Rainews24 dove, in qualità non solo di rappresentante dell'opposizione, ma anche nei panni di ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato intervistato a proposito del decreto del Governo Conte su Genova. Delrio ha detto:"Bisogna accelerare. Si è fatto molto con i proclami e poco con i fatti. Noi ci siamo resi subito disponibili, abbiamo dato ...

Sondaggi politici/ Lega e M5s al 62%. Promosso il Decreto sicurezza : La Lega cresce nei Sondaggi politici, come anche il Movimento 5 Stelle. Non manca chi ritiene che i due partiti debbano allearsi anche al voto. Il Pd perde consensi(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:31:00 GMT)

Gino Strada contro il Decreto Sicurezza : 'Atto di guerra contro i migranti' : Piovono critiche contro il recente decreto approvato dal Consiglio dei Ministri: dopo l'approvazione del decreto sicurezza e le critiche di Leu arrivano la dure dichiarazioni di Gino Strada. Il fondatore di Emergency, intervistato da Radio Capital, sostiene senza mezzi termini che la misura sia "il più recente atto di guerra contro i migranti che sono i mostri del momento". Le dichiarazioni di Gino Strada sul decreto Salvini Oltre ad essere ...

Decreto Sicurezza - l'esame del Quirinale sarà 'molto severo' : Il Decreto, combinando 'sicurezza e immigrazione' è molto duro , ben poco condivisibile da uno con la formazione culturale e politica di Mattarella. Un punto delicato, scrive sempre il Corriere , ...

Cosa cambia con il Decreto sicurezza. Storie in 60'' : Tempi di detenzione raddoppiati nei Centri di Permanenza, revoca del permesso di soggiorno ed espulsione per alcuni condannati e niente più permessi umanitari. La nostra videoscheda per spiegare Cosa cambia con il decreto sicurezza in queste ore all'esame di Mattarella.