Il ct della Croazia a Spalletti | Come sta Vrsajko?

Quando sarà il momento della Croazia nell’euro? : Probabilmente non così presto come vorrebbe il governo croato, anche per la crescente diffidenza verso un nuovo allargamento a est The post Quando sarà il momento della Croazia nell’euro? appeared first on Il Post.

Croazia - incendio nel Sud della Dalmazia : decine di evacuati : Giornata di fiamme in Italia e non solo: un incendio boschivo, alimentato dalla forte bora, divampa da stamane sulla penisola di Peljesac, nell’estremo sud della costa adriatica croata, e le fiamme hanno costretto all’evacuazione una quarantina di persone, tra turisti e popolazione locale. Secondo la stampa locale, il fuoco è giunto a lambire la cittadina di Orebic, mentre i venti abitanti del vicino villaggio di Mokalo sono stati ...

Palumbo alla conquista della Croazia : acquistati i cantieri Lenac di Fiume : Dopo Napoli, Malta, Messina, Marsiglia, Tenerife, Savona, Ancona ecco la Croazia. L'impero cantieristico dell'imprenditore napoletano Antonio Palumbo allarga ulteriormente i confini. L'ultimo tassello ...

World Group della Coppa Davis - in campo Francia-Spagna e Croazia-Usa : In quella che è l'ultima edizione con la formula 'classica' i campioni in carica della Francia ospitano a Lille la Spagna che ha dovuto all'ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael ...

Nations League - la Spagna batte i vicecampioni del mondo della Croazia 6-0 : Le furie rosse hanno letteralmente travolto senza pietà, sia nei gol che nel gioco, i vice campioni del mondo. È lo stesso Luka Modric a confermare, nel post partita, le difficoltà riscontrate: '...

Video/ Spagna Croazia (6-0) : highlights e gol della partita (Uefa Nations League) : Video Spagna Croazia (risultato finale 6-0): highlights e gol della partita, valida per la Uefa Nations League. Grande successo della formazione di Luis Enrique. (Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 09:36:00 GMT)

Video/ Spagna Croazia - 6-0 - : highlights e gol della partita - Nations League - Lega A - : Video Spagna Croazia , risultato finale 6-0, : devastante vittoria da sei reti per le Furie Rosse a Elche, contro i vice campioni del mondo in carica.

Video/ Spagna Croazia (6-0) : highlights e gol della partita (Nations League - Lega A) : Video Spagna Croazia (risultato finale 6-0): gli highlights e i gol della partita di Elche. Clamorosa vittoria delle Furie Rosse, che demoliscono i vice campioni del mondo in carica(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 03:03:00 GMT)

Croazia : la sfida della decrescita : Ma non si tratta soltanto di creare "una piattaforma" che permetta "il dialogo tra ecologisti e progressisti": c'è infatti anche un'ambizione politica. "Mi piace descrivere la Green Academy come un ...

Video/ Portogallo Croazia - 1-1 - : highlights e gol della partita - Amichevoli nazionali - : Video Portogallo Croazia , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita amichevole tra nazionali, giocata ieri all'Estadio Algarve.

Video/ Portogallo Croazia (1-1) : highlights e gol della partita (Amichevoli nazionali) : Video Portogallo Croazia (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita amichevole, giocata ieri all'Estadio Algarve. Alla rete di Perisic ha risposto per i lusitani Pepe.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 09:20:00 GMT)

Pazzesco affondo del ct della Croazia - fischiano le orecchie di Ronaldo : 'è solo un egoista - non lo vorrei in squadra' : Il ct della nazionale vice campione del mondo non risparmia invece elogi per Modric: ' una persona brillante sempre disposta ad aiutare gli altri. Non lo ha cambiato né la fama né il Real Madrid né ...

Pazzesco affondo del ct della Croazia - fischiano le orecchie di Ronaldo : “è solo un egoista - non lo vorrei in squadra” : Il ct della Croazia ha attaccato duramente il giocatore della Juventus, etichettato come egoista “Cristiano Ronaldo è un egoista, non lo vorrei mai in una mia squadra“. E’ l’affondo del ct della Croazia, Zlatko Dalic, che in un’intervista al quotidiano Sportske Novosti critica duramente il fuoriclasse della Juventus per la decisione di non presentarsi alla serata di gala della Uefa a Montecarlo dopo avere ...

Il ct della Croazia attacca Ronaldo : 'Un egoista - non lo vorrei mai nella mia squadra!' : Zlatko Dalic, ct della Croazia vicecampione del Mondo è partito all'attacco di Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sportske Novosti: 'L'assenza di Ronaldo alla cerimonia Uefa e tutti i commenti sul fatto che il miglior giocatore sia stato Modric? Non ...